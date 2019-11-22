Sabancı Vakfı'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü için mesajı

22.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:42

Eğitime erişim, eğitimde fırsat eşitliği ve kapsayıcı eğitim konularını odağına alarak 45 yıldır Türkiye'nin her köşesinde projeler hayata geçiren Sabancı Vakfı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.