Sabancı Vakfı'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü için mesajı
Eğitime erişim, eğitimde fırsat eşitliği ve kapsayıcı eğitim konularını odağına alarak 45 yıldır Türkiye'nin her köşesinde projeler hayata geçiren Sabancı Vakfı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
22.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:42
Eğitime erişim, eğitimde fırsat eşitliği ve kapsayıcı eğitim konularını odağına alarak 45 yıldır Türkiye'nin her köşesinde projeler hayata geçiren Sabancı Vakfı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Kaynak: Dunya.com