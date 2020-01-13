Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ödül töreni 15 Ocak’ta
Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla Kısa Film Uzun Etki sloganıyla gerçekleştirdiği 4. Kısa Film Yarışması'nda finale kalan 13 kısa film arasında yapılacak değerlendirmeyle ödül alacak filmler belirlenecek.
13.01.2020 00:03 | Son Güncelleme: 13.01.2020 00:03
Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla Kısa Film Uzun Etki sloganıyla gerçekleştirdiği 4. Kısa Film Yarışması'nda finale kalan 13 kısa film arasında yapılacak değerlendirmeyle ödül alacak filmler belirlenecek.
Kaynak: Dunya.com