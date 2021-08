Sabancı Vakfı, "Fark Yaratanları" desteklemeyi sürdürüyor

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 12. sezonunda Fark Yaratan seçilen Erişilebilir Her Şey platformu; engelli bireylerin eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal hayata katılımındaki zorlukları ortadan kaldırmak için mekanları, etkinlikleri ve kurumları erişilebilir hale getiriyor.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ayşe Seben Dayı, Serim Berke Yarar ve Hale Yıldız'ın kurduğu platform; erişilebilirliği sadece fiziksel değil, içerik ve iletişim boyutunda ele alıyor ve bu konudaki toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Kapsayıcı bir çalışma ortamı kurmak isteyen kurum ve mekanları, koçluk ve eğitim hizmetleriyle daha erişilebilir hale getiren platform, ayrıca kurumlara, "yönetici farkındalık eğitimi, saha ekibi farkındalık eğitimi, sosyal medya erişilebilirliği eğitimi ve işaret dili eğitimi" seçenekleriyle çok yönlü eğitimler sunuyor.

Kurumlara sosyal medya kanallarını erişilebilir kılmayı anlatan platform, etkinliklerin herkesin erişebileceği, kapsayıcı bir anlayışla planlanması için de hem danışmanlık hizmeti hem de işaret dili tercüme desteği veriyor.

Kurum ve mekanların, saha ekiplerinin engellilerle birebir iletişimde doğru pratik davranışları kazanmaları için eğitimler veren platform, çalışanların farklılıklara dair yeni bir bakış açısı kazanmasını sağlıyor.

Verilen bilgiye göre, TÜİK tarafından yapılan son araştırmaya göre, yaklaşık 5 milyon engelli vatandaşın yaşadığı Türkiye'de sosyal yaşam alanlarının yüzde 66,9'u erişilebilir değil. Bu durumu değiştirmek için yola çıkan Erişilebilir Her Şey platformu, "Erişilebilirlik varsa engel yoktur" anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yıl 200 Fark Yaratan'a ulaşan Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 12. sezonunda seçilen 5 Fark Yaratan'dan biri olan Erişilebilir Her Şey, aynı zamanda üniversite öğrencilerinin seçimiyle belirlenen Sabancı Üniversitesi Özel Ödülü'nü alan proje oldu.

"Engeli olan nüfusun işgücüne katılma oranı yüzde 22,1 gibi düşük bir oranda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, platformun engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, Sabancı Vakfı olarak faaliyetlerinin odağına aldıkları kadın, genç ve engellilere yönelik çalışmaları desteklemeyi önemsediklerini aktardı.

Safkan, şunları kaydetti:

"Bu yıl 5 Fark Yaratan'ımızdan biri olan Erişilebilir Her Şey; engellilerin toplumun her alanına katılımını zorlaştıran şartların ortadan kaldırılması, daha katılımcı kurum, iş yeri, kamusal alanlar ve mekanlar oluşturulması hedefiyle çok önemli çalışmalar yürütüyor. Yaklaşık 5 milyon engelli bireyin yaşadığı ülkemizde, engeli olan nüfusun iş gücüne katılma oranı yüzde 22,1 gibi düşük bir oranda kalıyor. Engelli bireylerin eğitimi kadar iş yerleri, kurumlar ve şehirlerin engelsiz hale getirilmesi de bu oranı yükseltmek, engelli bireylerin topluma katılımını artırmak adına önemli katkılar sunacaktır. Bu alandaki çalışmalarıyla Fark Yaratan seçilen Erişilebilir Her Şey'i desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Fark Yaratan videoları, Türkiye ve yurt dışında 38 milyonu aşkın izlenme rakamına ulaştı

Verilen bilgiye göre, 2009 yılından bu yana 42 şehirden 200 Fark Yaratan'a ulaşan, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikayelerini görünür kılmak ve topluma ilham vermek için çalışan Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı "Fark Yarat Hayatlar Değişsin" sloganıyla yeni sezonunda da çalışmalarıyla topluma cesaret veren bireyleri desteklemeye devam ediyor.

Başladığı günden bu yana 8 bine yakın kişi ve kurumun aday gösterildiği Fark Yaratanlar Programı'nda şu ana kadar 200 "Fark Yaratan" seçildi. Fark Yaratan videoları, Türkiye ve yurt dışında 38 milyonu aşkın izlenme rakamına ulaştı.

