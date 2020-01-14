"Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar" programına rekor başvuru

14.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:23

Sabancı Vakfı'nın 2009 yılından bu yana, yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları çözmek için uğraşan ve topluma cesaret veren kişi ve kurumları görünür kılmak ve ilham vermek amacıyla yürüttüğü "Fark Yaratanlar" programının 11. sezon başvuruları sona erdi.

Yeni sezonuna "Fark Yarat Hayatlar Değişsin" sloganıyla başlayan programa, en çok başvuru Marmara ve İç Anadolu bölgelerinden geldi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye'nin 77 ilinden başvuru alındı.

Eğitim, sağlık, toplumsal adalet, yurttaş katılımı, ekonomik kalkınma ve çevre olmak üzere toplam 6 kategoride başvuru alan programda, bu sezon en yüksek başvuru 692 ile eğitim kategorisinden alındı. Eğitim kategorisini sırasıyla 151 başvuru ile sağlık, 130 başvuru ile çevre, 126 başvuru ile toplumsal adalet, 107 başvuru ile ekonomik gelişme ve 64 başvuru ile yurttaş katılımı kategorileri izledi.

11 Senede Toplam 81 İlden 4 Bine Yakın Başvuru

Son 10 yılda 42 ilden 190 Fark Yaratan'ın ilham veren hikayelerini toplumla buluşturan program, 11. sezonu ile birlikte Türkiye'nin 81 ilinden toplamda 4 bine yakın başvuru aldı. Sivil toplumun gelişimi için bireylerin desteklenmesinin önemine olan inanç ile yol alan Fark Yaratanlar Programı sosyal fayda sağlamasının yanı sıra bireyleri fark yaratmaları için teşvik ediyor.

Program kapsamında adayların belirledikleri sorunlara getirdikleri çözümlerin somut değişim yaratması, yaratıcı, sürdürülebilir, yaygınlaştırılabilir, şeffaf ve güvenilir olması bekleniyor. Sürecin adil ve şeffaf olması adına bağımsız bir danışma kurulu eşliğinde yapılacak değerlendirmeler sonrasında, seçilen Fark Yaratanlar nisan ayında toplu bir şekilde duyurulacak.

Seçilen Fark Yaratanlar, uzman eşliğinde yapılacak ihtiyaç analizi sonrasında uzun soluklu bir yolculuğa başlayacak. Fark Yaratanlar Ağı'na dahil olan kişi ve kurumlar, bir yıl boyunca Sabancı Vakfı ile bire bir çalışma şansı elde edecek. Fark Yaratanlar, hem danışma kurulundan hem de programa katkı veren uzmanlardan çalışmaları hakkında geribildirim ve katkı alabilecekler. Buna ek olarak dahil oldukları ağ içerisinde diğer Fark Yaratanlar ile iş birliği geliştirme, çeşitli atölye ve etkinliklere katılma fırsatını da yakalayacaklar.

Kaynak: Bültenler