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Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 11. Sezon Fark Yaratanlar'ı tanıtıldı

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Çalışmak ve başarılı olmak herkesin ulaşabileceği bir hedef. Ancak başka insanların, hayvanların ve doğanın iyiliği için çalışmak, bir karşılık beklemeden bu yola çıkmak büyük bir irade istiyor.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 11. Sezon Fark Yaratanlar'ı tanıtıldı
09.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:11

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Çalışmak ve başarılı olmak herkesin ulaşabileceği bir hedef. Ancak başka insanların, hayvanların ve doğanın iyiliği için çalışmak, bir karşılık beklemeden bu yola çıkmak büyük bir irade istiyor. Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, bu toplum için fedakarca çalışan öncü bireyleri tanıtıyor ve geleceğe dair hepimize umut aşılıyor." ifadelerini kullandı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 11. Sezon Fark Yaratanlar'ı tanıtıldı.

2009 yılından bu yana 42 şehirden 190 Fark Yaratan'a ulaşan, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikayelerini görünür kılmak ve topluma ilham vermek için çalışan Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, "Fark Yarat Hayatlar Değişsin" sloganıyla yeni sezona başladı.

Sosyal mesafenin korunduğu bugünlerde YouTube üzerinden gerçekleşen yayın ile 5 yeni Fark Yaratan'ın yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları gidermek üzere geliştirdikleri projeler tüm Türkiye ile paylaşıldı.

"Toplumda gördükleri bir sorunu tamir ediyorlar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, programın bireyleri fark yaratmaları için teşvik ettiğini ve topluma ilham kaynağı olduğunu bildirdi.

Fark Yaratanlar'ın çevresinde bir sorun veya eksiklik görüp elini taşın altına koyarak "Ben bunu yaparım" dediğini aktaran Safkan, şunları kaydetti:

"Adeta bir terzinin söküğü dikmesi gibi toplumda gördükleri bir sorunu tamir ediyorlar. Çalışmak ve başarılı olmak herkesin ulaşabileceği bir hedef. Ancak başka insanların, hayvanların ve doğanın iyiliği için çalışmak, bir karşılık beklemeden bu yola çıkmak büyük bir irade istiyor. Bu program, bu toplum için fedakarca çalışan öncü bireyleri tanıtıyor ve geleceğe dair hepimize umut aşılıyor.

Bu seneyle birlikte Türkiye'nin 81 ilinden 4 bine yakın başvuru aldık. Eğitim, sağlık, çevre gibi farklı alanlarda çalışan Fark Yaratanlar'ın ilham veren hikayelerini toplumun geniş kesimlerine ulaştırdık. Yayınlanan videolar, Türkiye ve yurt dışında 35 milyonu aşkın izlenme rakamına ulaştı. Fark Yaratanlar'ın hikayelerini dinledikçe ülkemizin her bireyinin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu görüyorum ve daha da umutlanıyorum."

"Pandemi süreci gönüllülüğün, yardımlaşmanın ve dayanışmanın değerini bir kez daha hatırlattı"

Nevgül Bilsel Safkan, yeni sezonda programın daha genç ve daha dinamik bir yol haritası izleyeceğini belirterek, yeni dönemin Fark Yaratanlar'ını tanıttı.

Safkan, şu bilgileri verdi:

"Fark Yaratanlar Programı'nın 11. sezonunda Antalya'dan Şanlıurfa'ya, İstanbul'dan Mardin'e uzanan bir yolda eğitimde fırsat eşitsizliğini kaldırmak için kollarını sıvayan sınıf öğretmenlerini, canlıların yaşam hakkını savunmak için harekete geçen bir aktivisti, dezavantajlı bölgelerdeki kadın ve kız çocuklarının bilgilenmesi ve bilinçlenmesi için çalışan bir avukatı, Mezopotamya'da kaybolmaya yüz tutan bir kültürü yaşatmaya çalışan bir sanatçıyı ve Türkiye'de çizgi film kültürünü geliştirmek için hayallerinin peşinden koşan bir gönüllüyü tanıyacağız. Onlar, kendi iradeleriyle toplumsal sorunlara çözüm üreten yüzlerce fark yaratandan sadece birkaçı... Sabancı Vakfı olarak 11. yılında Fark Yaratanlar Programı'nda 'Konuşmamız Gerek', 'Okumak Yolda Olmaktır', 'The Cartoon Mill', 'Uçurtmanın Peşinde' ve 'Deneye Hayır Derneği' projelerini desteklemekten gurur duyuyoruz. Fark Yaratanlar'ın çalışmalarında ihtiyaç duydukları yetkinlikler konusunda onları eğitim, atölye ve mentorluk desteği ile besleyecek, çözüm yolunda birlikte yürüyeceğiz."

Kovid-19 pandemi sürecindeki sivil toplum ve gönüllülük hareketlerini hatırlatan Safkan, pandemi sürecinin gönüllülüğün, yardımlaşmanın ve dayanışmanın değerini bir kez daha hatırlattığını aktardı.

Safkan, "Hatırladığımız bu değerlerin etkilerini önümüzdeki dönemlerde daha çok görmeyi ve seneye Fark Yaratanlar Programı'na daha çok hikayenin başvurmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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