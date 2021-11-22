"Toplumsal sorunlara çözümüm var" diyenler için Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikayelerini Türkiye çapında daha fazla görünür kılmak ve diğer insanlarda farkındalık yaratmak için çalışmaya devam ediyor. 1-30 Kasım tarihleri arasında fark yaratan projelerinizle başvuru yapabilir ya da fark yarattığına inandığınız bir projeyi aday gösterebilirsiniz.

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