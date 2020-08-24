Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nın kanaat önderi belli oldu
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Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nın kanaat önderi belli oldu

Sabancı Vakfının toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkati çekmek amacıyla 2016'dan bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın kanaat önderi Makedon yönetmen Tamara Kotevska oldu.

Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nın kanaat önderi belli oldu
24.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:27

Sabancı Vakfının toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkati çekmek amacıyla 2016'dan bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın kanaat önderi Makedon yönetmen Tamara Kotevska oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, son başvuru tarihi 20 Kasım olan yarışmanın teması "Değişen İklimler, Değişen Hayatlar" olarak belirlendi.

"Değişen İklimler, Değişen Hayatlar" teması için yarışmacılara ilham veren Tamara Kotevska video mesajında, "İnsanın aç gözlülüğü doğayı dönüştürüyor. İnsanlar şunu anlamalı ki, iklim değişikliği bizim davranışlarımızın doğrudan bir sonucu ve davranışlarımızın bedelini geleceğimizle ödemeye devam edeceğiz. Unutmayın, bir kişi kuralı bozduğunda bunun bedelini herkes öder." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "İklim krizi artık çok uzak bir gelecekte yaşanacak bir soruna işaret etmiyor, bizzat bugünden etkilerini görmeye başladığımız önemli bir sorun olarak önümüze çıkıyor. Bu konunun çözümü için bireyler, kurumlar, devletler olarak ortak çaba göstermemiz gerekiyor. Bu yıl yarışmanın kanaat önderi seçilen Makedon yönetmen Tamara Kotevska, kısa filmlerini çekmeye hazırlanan genç yönetmenlere ilham verecek. Kotevska, doğanın gücünü, insan ve doğa arasındaki dengeyi odağına alan özgün çalışmalarıyla tanınıyor. Bu yıl onun ilhamıyla tüm genç yönetmenlere 'İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?' sorusunu yöneltiyoruz." dedi.

Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan ise "Tamara Kotevska, yaşadığı çağın en önemli sorunlarından birine kalbini ve kamerasını doğrultarak, bir sanatçı olarak önemli farkındalıklarla işlerini oluşturuyor. Bu durum nedeniyle de cesaret ve ilham oluşturuyor. Yarışmamıza katılmayı planlayan yönetmenler için motivasyon verici ve çağdaş bir kanaat önderi." değerlendirmesinde bulundu.

Toplamda 45 bin lira ödül verilecek

"İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?" sloganıyla gerçekleştirilecek yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve iklim değişikliği konusunu ele alması gerekiyor.

Yarışmaya internet üzerinden başvurulurken, başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) veya yapımcısından en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı aranıyor.

Daha önce uzun metraj film çekmemiş olanların başvurabileceği yarışmada eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10, en fazla 15 eser arasından son değerlendirme yapılacak. Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek.

İklim değişikliğinin nedenlerini, insan hayatındaki etkilerini ve bu konuda yapılması gerekenleri en iyi şekilde sunan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birincisine 20 bin, ikincisine 15 bin, üçüncüsüne 10 bin lira ödül verilecek.

Kaynak: AA

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