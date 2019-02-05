Sabancı Vakfı 2019 Hibe Programı Başvuruları Sona Eriyor

Sabancı Vakfı Hibe Programı için 2019 yılı başvuruları, 8 Şubat'ta sona erecek.

Sabancı Vakfı, bireylerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele eden ve eğitim yoluyla güçlenmelerine katkıda bulunan projeleri bekliyor.

Sabancı Vakfı'nın Hibe Programı'nı sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirdiğini söyleyen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, şöyle devam etti:

"Hibe Programı kapsamında 11 yılda 148 projeye 20 milyon lira destek verdik, yüzbinlerce bireyin hayatına dokunduk.

"Bu süreçte toplumsal ihtiyaçları yakından gözlemlemeyi ve desteklediğimiz alanları değişen ihtiyaçlara çözüm üretecek şekilde genişletmeyi de sürdürdük.

"Bugün görüyoruz ki, Vakıf olarak odaklandığımız alanlardaki sorunların çözümü için öncelikle nitelikli eğitime ihtiyacımız var.

"Bu nedenle eğitim alanında yenilikçi modeller uygulayan, hem eğitimin niteliğini ve kapsayıcılığını hem de eğitime erişimi artıran projelere destek veriyoruz.

"Toplumsal sorunların çözümünde sivil toplumun gücüne ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemenin önemine inanıyoruz.

"Sabancı Vakfı olarak, Hibe Programı ile çözümün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz."

2019 yılı Hibe Programı'na başvuracak projelere 50 bin lira ile 200 bin lira arasında hibe desteği sağlanacak ve toplam 1 milyon lira destek verilecek.

Desteklenecek projelerin en erken 8 Temmuz 2019'da başlaması ve en geç 7 Temmuz 2020 tarihinde sona ermesi gerekiyor. Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları bekleniyor. (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA