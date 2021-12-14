Sabancı Uzay Evi kapılarını yeniden tüm bilim severlere açıyor

Bilim Deney Merkezi veKorona virüs salgını nedeniyle 2020 yılı Mart ayından bu yana kapalı olan ve tüm etkinliklerine çevrimiçi olarak devam eden Bilim Deney Merkezi ve yenilenmiş sistemiyle Sabancı Uzay Evi sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun biçimde ziyaretçileri ile tekrar buluşacak.

Bilime ilgi duyan herkesi merkeze beklediklerini belirten Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi eğitmenleri, "Çocuklarımızla mevsim şartları uygun olduğunda açık alanlarda düzenlediğimiz bilim gösterileriyle ESMEK merkezlerimizde buluştuk. Ayrıca çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz atölye ve eğitimlerimizle hem öğretmenlere hem de öğrencilere yönelik etkinlikler gerçekleştirdik. 15 Aralık itibariyle ziyarete açılıyoruz. Pazartesi günleri hariç her gün ziyaretçilerimizle buluşacağız. Ayrıca merkezimize gelemeyen vatandaşlarımız için çevrimiçi etkinliklerimize de devam edeceğiz." dediler.

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