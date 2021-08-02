Sabancı Üniversitesi'nin profesyonellere yönelik yüksek lisans programlarına son başvurular 6 Ağustos'ta
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Sabancı Üniversitesi'nin profesyonellere yönelik yüksek lisans programlarına son başvurular 6 Ağustos'ta

Sabancı Üniversitesi'nin profesyonellere yönelik yüksek lisans programlarına son başvurular 6 Ağustos'ta
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Sabancı Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün Siber Güvenlik Programı'nın da aralarında bulunduğu Enerji Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgi Teknolojileri, Veri Analitiği, Executive MBA, Profesyoneller için MBA, Finans, Profesyoneller için İş Analitiği yüksel lisans programlarına başvurular...

Sabancı Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün Siber Güvenlik Programı'nın da aralarında bulunduğu Enerji Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgi Teknolojileri, Veri Analitiği, Executive MBA, Profesyoneller için MBA, Finans, Profesyoneller için İş Analitiği yüksel lisans programlarına başvurular 6 Ağustos'ta sona erecek.

Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın birçok ülkesinde son yıllarda siber suçların artması, bu alandaki saldırılara karşı herkesi hazırlıklı olmaya yöneltiyor. Bu durum özellikle siber güvenlik açığına karşı donanımlı profesyonellere olan ihtiyacı her geçen gün daha da artırıyor. Siber güvenlik açığına karşı mücadele için sadece Avrupa ülkelerinde 2022 yılı itibarıyla 350 bin kişilik siber güvenlik uzmanına ihtiyaç duyulacağı hesaplanıyor.

Siber güvenlik alanındaki istihdam ihtiyacını göz önüne alan Sabancı Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün düzenlediği profesyonellere yönelik Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı ekim ayında başlayacak. Siber Güvenlik Program'ının da aralarında bulunduğu Enerji Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgi Teknolojileri, Veri Analitiği, Executive MBA, Profesyoneller için MBA, Finans, Profesyoneller için İş Analitiği programlarına başvurular ise 6 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek.

Uluslararası yayınlarda yer alan haberlere göre, siber suçların küresel maliyetinin saniyede 190 bin dolar, saatte 684,9 milyon dolar, günde 16,4 milyar dolar, ayda 500 milyar dolar, yılda 6 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Siber suçların küresel maliyetinin 2025 yılında ise 10,5 trilyon doları bulması bekleniyor. Böyle bir ortamda, 2021 yılı itibarıyla siber güvenlik alanında küresel ölçekte 3,5 milyonluk istihdam açığı olması hesaplanıyor.

"Yeni dünya düzeni profesyonel donanımı zorunlu kılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siber Güvenlik Programı Akademi Direktörü Erdinç Öztürk, dünyada yükselen uzmanlık alanı olarak değerlendirilen siber güvenlik alanında profesyonellere yönelik düzenlenen eğitim programlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Salgın sonrası ve gelecekte hayatın her alanı gibi iş hayatı ve süreçlerinin dijitalleştiği dünyanın yeni düzeninde kritik önemi son derece netleşen siber güvenlik alanında hızlı değişen bilgi ve teknolojiler çerçevesinde uzmanlaşmak, yeni dünya düzeninin gerektirdiği profesyonel donanımı kazanmak zorunluluğu ortaya çıkıyor. Siber saldırı ve suçların ciddiyetini giderek artırdığı günümüzde siber güvenlik, bilgisayar bilimleri, elektronik mühendisliği ve matematiğin kesişimindeki konumuyla önemli bir disiplin olarak ortaya çıkıyor. Diğer yandan bu konudaki gereksinimleri karşılayabilecek nitelikte araştırmacı, akademisyen ve uygulayıcı personelin eksikliği göze çarpıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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Sabancı Üniversitesi'nin profesyonellere yönelik yüksek lisans programlarına son başvurular 6 Ağustos'ta - Haberler Ekonomi
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