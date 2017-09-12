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Sabancı Üniversitesi'nden Raf Ömrünü Uzatan Ambalaj

Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen gıdaların raf ömrünü uzatan nano-kil katkılı gıda ambalaj teknolojisi, Amerika'nın Washington D.C eyaletinde düzenlenen 'American Chemical Society National Meeting'de tanıtıldı.

Sabancı Üniversitesi'nden Raf Ömrünü Uzatan Ambalaj

Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen gıdaların raf ömrünü uzatan nano-kil katkılı gıda ambalaj teknolojisi, Amerika'nın Washington D.C eyaletinde düzenlenen 'American Chemical Society National Meeting'de tanıtıldı.

Kaynak: Dunya.com