Sabancı Üniversitesi'nden Raf Ömrünü Uzatan Ambalaj
Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen gıdaların raf ömrünü uzatan nano-kil katkılı gıda ambalaj teknolojisi, Amerika'nın Washington D.C eyaletinde düzenlenen 'American Chemical Society National Meeting'de tanıtıldı.
Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen gıdaların raf ömrünü uzatan nano-kil katkılı gıda ambalaj teknolojisi, Amerika'nın Washington D.C eyaletinde düzenlenen 'American Chemical Society National Meeting'de tanıtıldı.
Kaynak: Dunya.com