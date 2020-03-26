Sabancı Üniversitesi, Kovid-19 kiti üreticilerine altyapısını açıyor Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), Kovid-19 mücadelesinde aktif rol alan kit geliştirici, antikor/biyolojik ajan üreten firmalar ve kamu kuruluşlarına altyapısını açıyor.

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), Kovid-19 mücadelesinde aktif rol alan kit geliştirici, antikor/biyolojik ajan üreten firmalar ve kamu kuruluşlarına altyapısını açıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre SUNUM, ulusal araştırma altyapısı ve tüm stratejik paydaşları ile Kovid-19 mücadele sürecine katkı verme çerçevesinde her türlü iş birliğine hazır olduğunu internet sitesi ve sosyal medya kanalları aracılığıyla duyurdu.

Halihazırda değerlendirme aşamasında olan NANOSIS projesi kapsamında SUNUM, "Sağlık için takip ve tanıya yönelik hızlı, ekonomik ve özgün nanoteknolojik bileşen, ürün ve sistemlerinin geliştirilmesi" temasıyla enfeksiyon hastalıklarının basit, hızlı ve ekonomik tanısı odağında çalışmalar planlıyor.

Bu kapsamda 24 stratejik ortakla tanı kitleri, biyosensörler ve evde sağlık kavramları gibi önleyici tıp çalışmaları ve sağlığı olumsuz etkileyen ajanların moleküler yöntemlerle saptanmasına yönelik ihtiyaçları göz önünde bulundurarak bir sanal iş birliği platformu kurgulandı.

NANOSIS projesi kapsamında kanser tanısı için düşünülen in-vitro kitlerinin Kovid-19 tanı kitlerine dönüştürülebileceğini belirten SUNUM yetkilileri, fiziko-kimyasal/biyolojik analizlerini yapmak, üretimlerini gerçekleştirmek için gereken cihazlara sahip olmayan kurum ve kuruluşlara alt yapısını açarak kendilerini iş birliğine davet ediyor.

Kaynak: AA