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Sabancı Üniversitesi EDU Financial Times sıralamasında

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, Financial Times tarafından gerçekleştirilen Kuruma Özel Programlar sunan kurumlar sıralamasına üst üste üçüncü yılda da girdi.

Sabancı Üniversitesi EDU Financial Times sıralamasında
14.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:22

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, Financial Times tarafından gerçekleştirilen Kuruma Özel Programlar sunan kurumlar sıralamasına üst üste üçüncü yılda da girdi.

Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre EDU, 2018 yılında 78'inci sıradan girdiği ilk yılın ardından iki yılda 23 basamak birden tırmanarak bu yıl 55'inciliğe yükseldi. Geçen yıl olduğu gibi bir kez daha İtalya ve Hindistan arasındaki tüm coğrafi bölgede sıralamaya giren tek kurum EDU oldu.

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, Financial Times'ın iş dünyasına yönelik tasarlanan kuruma özel programlar alanında tüm dünyada AACSB veya EQUIS akreditasyonuna sahip okulların başvurabildiği ve sadece 85 kurumun yer aldığı sıralamada yükselişini sürdürdü. Açıklamada, "Financial Times Executive Education Customised 2020 sıralamasında Türkiye'den yer alan tek kurum olan EDU, 2018'den bu yana 23 basamak yükselerek 55'inci sıraya yerleşti. EDU, ayrıca, sıralamadaki iki kriterde ise birçok okulun önünde yer almayı başardı. 'Büyüme' kriterinde dünya ikincisi olan EDU, 'Gelecek Kullanımı' kriterinde ise dünyada 26. sırada yer aldı" denildi.Sabancı Üniversitesi EDU Direktörü Cüneyt Evirgen, "Bu sıralamada iki yıldır Türkiye'den yer alan ilk ve tek kurumuz" dedi ve ekledi: "İtalya ve Hindistan arasındaki tüm coğrafyada da sıralamaya giren tek kurum konumundayız. EDU olarak bu yıl sıralamada University of Texas at Austin, Warwick Business School, McGill University ve University of Toronto gibi dünyadaki bazı önemli okulların önünde yer aldık. İş dünyasına ve profesyonellere sonuçları dünya listelerinde yer almamızı sağlayan programlar üretmeye hızımızı hiç kesmeden devam ediyoruz. Üniversitemizin dünyadaki yerini daha da ileriye taşımak ve kendi alanımızdaki sürdürülebilir ve kalıcı başarıyı yakalayarak liderliğimizi sürdürmek üzere çalışmaya devam ediyoruz. Yükselen çıtayı daha da yukarılara taşımak en büyük amacımız."Açıklamaya göre Financial Times, küresel olarak yürütülen sıralama çalışmasında başvuru sahibinin faaliyetlerine ilişkin bilgileri kullanarak, hizmet verdiği kurumsal müşterilere anket ile sorular yöneltip değerlendirme yapıyor. Kurumsal müşterilerin değerlendirmesine baz olan kriterler arasında ise yapılan hazırlık çalışmaları, program tasarımı, eğitmenler, yeni beceri ve öğrenimler, kullanılan öğretim yöntemleri, program sonrası takip çalışmaları, şirket hedeflerine ulaşma, tesis imkanları, ödenen paraya değmesi ve gelecekte hizmet alma niyeti yer alıyor. Ayrıca, hizmet verilen uluslararası müşteriler, yurt dışı programlar, büyüme oranı, iş birliği yapılan okullar ve öğretim üyesi çeşitliliği de kriterler arasında yer alıyor.

Açıklamada, "EDU, kurumların ve bireylerin farklı yönetsel yetkinliklerini geliştirmeye yönelik olarak tasarladığı programlarını ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan akademisyenler, yöneticiler, danışmanlar, uzmanlar, yönetici geliştirme kuruluşları ve üniversitelerden oluşan iş birlikleri içinde hayata geçirmekte, aktarılan birikimin yönetim ve iş dünyasına uyarlanmasını esas alıyor" denildi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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