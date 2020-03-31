Sabancı Topluluğu, 150 bin tanı kiti ve Kovid-19 aşısı için 1,7 milyon lira bağışladı Sabancı Topluluğu, Sağlık Bakanlığı'na Kovid-19 ile mücadele için 150 bin adet tanı kiti ve Kovid-19 aşı ve serumunun geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere 1,7 milyon lira bağışlayacak.

Sabancı Topluluğu, Sağlık Bakanlığı'na Kovid-19 ile mücadele için 150 bin adet tanı kiti ve Kovid-19 aşı ve serumunun geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere 1,7 milyon lira bağışlayacak.

Sabancı Holding'den yapılan yazılı açıklamada, Sabancı Topluluğu'nun, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 ile mücadeleye destek için yeni bir adım daha attığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Türkiye'nin ve dünyanın dayanışma kavramına en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğini bildirdi.

Türkiye'nin, aldığı hızlı ve doğru kararlar ile bu küresel salgını en uzun süre sınırları dışında tutmayı başaran ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Alper, şunları kaydetti:

"Ancak bugün 200'ü aşkın ülkeye yayılan Kovid-19 ile sınırlarımız içinde mücadele ediyoruz. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarına bu zorlu süreçteki olağanüstü çabaları için minnettarız. Bu mücadelenin başarıya ulaşması için de Türkiye'de yaşayan her bireye ve bu ülkenin her kurumuna büyük sorumluluklar düşüyor. Kovid-19 vakaları, ülkemizde de görülmeye başladığı andan itibaren Sabancı Topluluğu olarak bu sorumluluğumuzun bilinci ile hareket ettik.

Kordsa ve Sabancı Üniversitesi iş birliğinde faaliyet gösteren Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nin tüm altyapısını Kovid-19 tedavisinde kullanılan medikal cihazların ve parçaları ile sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ürünlerinin tasarım, analiz ve prototiplerinin üretilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın kullanımına açtık."

Alper, yine Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve kullanıldığı yüzeylerde 3 aya kadar hijyen sağlayan 10 ton Antimic adlı yeni nesil dezenfektanın Sağlık Bakanlığı'na bağışladıklarını anımsattı.

Şimdi de Sağlık Bakanlığı'na 150 bin adet Kovid-19 tanı kitini bağışladıklarını belirten Alper, "Ayrıca, Kovid-19 aşı ve serum geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere de 1,7 milyon liralık bir desteği yine Sağlık Bakanlığı'na aktarıyoruz. Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi de (SUNUM) altyapısını bu araştırmalara açarak aşı ve serum geliştirme çalışmalarına aktif destek verecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin küresel Kovid-19 salgınının yarattığı sıkıntılı günlerden olabilecek en az hasarla ve en hızlı şekilde çıkacağına inandığını aktaran Alper, "Türkiye'nin Sabancı'sı olarak, 90 yılı aşkın süredir olduğu gibi bugün de ülkemize olan sorumluluğumuzla çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA