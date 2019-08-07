Sabancı'nın konsolide faaliyet karı ilk yarıda 4 milyar 903 milyon

07.08.2019 10:52

Sabancı Holding'in konsolide faaliyet karı, bu yılın ilk yarısında 4 milyar 903 milyon TL olarak gerçekleşti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding'in konsolide satışları, ilk yarıda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 30 milyar 372 milyon TL oldu.

Sabancı Holding konsolide faaliyet karı ise ilk 6 ayda 4 milyar 903 milyon TL olarak gerçekleşti.

Holdingin toplam varlıkları ilk yarı itibarıyla 394 milyar 190 milyon TL'ye ulaşırken, toplam konsolide ana ortaklığa ait öz kaynakları 30 milyar 523 milyon TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, "Sabancı Topluluğu olarak, 2019 yılının ilk yarısını paydaşlarımıza ve ülkemize değer yaratma önceliğimizle tamamladık. Risk yönetimine verdiğimiz önem ve nakit odaklı yaklaşımımızla öz kaynaklarımızı daha da güçlü hale getirdik." ifadelerini kullandı.

"Enerji iş kolumuzda satışlarımızı 2019'un ilk yarısında yüzde 25 büyüttük"

Alper, enerji iş kolunda satışlarını 2019'un ilk yarısında yüzde 25 büyüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dengeli enerji portföyümüzün ve Türkiye'nin enerji güvenliği odaklı hizmetlerimizin avantajını bu dönemde de yaşadık. Enerjisa Üretim, ağırlıklı hidroelektrik üretiminden kaynaklı olmak üzere, geçen yıla kıyasla operasyonel performansında kaydettiği yüksek ivme ve güçlü finansal pozisyonunun da olumlu etkisiyle net karında önemli artış elde etti. Ayrıca, ikincisi yapılan Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde Enerjisa Üretim'in Aydın ve Çanakkale bölgelerinde kazandığı 500 megavatlık kapasite ile de toplam kapasitemizin 4 bin 107 megavata ulaşma potansiyelini yakaladık. Bu başarılı sonucun da olumlu yansımalarını önümüzdeki dönemde göreceğimize inanıyoruz.

Sanayi tarafında ise Axiom Materials'ı bünyemize katarak Kordsa'yı seramik matriks kompozitler alanında iddialı bir konumuna taşıdık. Kordsa kompozit alanındaki satın almalarıyla global ölçekte ileri malzeme teknolojileri üreten bir şirkete dönüşürken, Türkiye'deki yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Yakın zamanda 100 milyon lira yatırım ile İzmit fabrikamızdaki ek polyester iplik hattımızı devreye aldık. "

Çimento ve sigorta

Cenk Alper, çimento iş kolunda, Bunol satın alması ile yurt dışı pazarlardaki konumlarını güçlendirirken, ihracata yönelik faaliyetlerini de sürdüreceklerini aktararak, sigorta sektöründe de, etkin fon yönetiminin kendilerini başarılı sonuçlara taşıdığını vurguladı.

Alper, "SabancıDx liderliğinde şirketlerimiz, dijital dönüşüm yol haritamıza uygun olarak çalışmalarını sürdürdü. Önümüzdeki dönemde de Yeni Neslin Sabancı'sı vizyonumuzun gerektirdiği şekilde, dinamik portföy yönetimi ve teknoloji odağımız doğrultusunda, stratejik hedeflerimizden sapmadan paydaşlarımıza değer yaratmak için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA