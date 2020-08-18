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Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grubu'nda atamalar

Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grubu'nda Çimsa Genel Müdürlüğü'ne Umut Zenar, Akçansa Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Zeki Kanadıkırık atandı.

Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grubu'nda atamalar
18.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:34

Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grubu'nda Çimsa Genel Müdürlüğü'ne Umut Zenar, Akçansa Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Zeki Kanadıkırık atandı.

Sabancı Holding'in açıklamasına göre, yapı grubunda bazı görev değişiklikleri gerçekleşti.

Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan'ın görevinden ayrılması dolayısıyla bu göreve Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar atandı. Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak kuruluşu Akçansa'nın Genel Müdürlüğü görevine ise Kordsa'da Asya Pasifik Bölgesi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Zeki Kanadıkırık getirildi.

Zenar ve Kanadıkırık, 1 Eylül'de görevlerine başlayacak.

"Akçansa ve Çimsa daha büyük hedeflere koşacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Tamer Saka, 2018'den bu yana Çimsa Genel Müdürü olarak görev yapan Ülkü Özcan'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kendisinin görevini, grupta çok farklı sorumlulukları başarıyla yerine getiren ve en son Akçansa Genel Müdürlüğü'nü üstlenen Umut Zenar'ın devraldığını aktaran Saka, Akçansa Genel Müdürlüğü'nü ise Mehmet Zeki Kanadıkırık'ın üstleneceğini bildirdi.

Saka, "Zenar ve Kanadıkırık'a yeni görevlerinde başarılar diliyor; her iki yöneticimizin liderliğinde sektörlerinde öncü şirketlerimiz Akçansa ve Çimsa'nın daha büyük hedeflere koşacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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