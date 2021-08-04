Sabancı Holding'ten CarrefourSA paylarına ilişkin açıklama
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Sabancı Holding'ten CarrefourSA paylarına ilişkin açıklama

Sabancı Holding'ten CarrefourSA paylarına ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Sabancı Holding ve Carrefour Nederland BV (CNBV), sahip oldukları CarrefourSA sermayesinin toplam yüzde 6'sına kadar olan kısmını temsil eden payların yıl sonuna dek ikincil piyasada satılması konusunda anlaşma sağladı.

Sabancı Holding ve Carrefour Nederland BV (CNBV), sahip oldukları CarrefourSA sermayesinin toplam yüzde 6'sına kadar olan kısmını temsil eden payların yıl sonuna dek ikincil piyasada satılması konusunda anlaşma sağladı.

Sabancı Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, CarrefourSA'nın finansal borçluluğun azaltılması, özkaynakların güçlendirilmesi ve finansman giderlerinin etkisinin azaltılarak karlılığın desteklenmesi amaçlarıyla sermaye artırımı konusunda çalışmalara başladığına ilişkin olarak 3 Ağustos'ta özel durum açıklaması yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "CarrefourSA'nın ana ortakları olarak şirketimiz ve CNBV, sahip olduğumuz CarrefourSA sermayesinin toplam yüzde 6'sına kadar olan kısmını temsil eden payların 2021 sonuna dek ikincil piyasada satılması ve pay satışından elde edilecek gelirin CarrefourSA'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında kullanılması hususunda mutabık kalmışlardır.

Şirketimiz ve CNBV, CarrefourSA sermayesinde sırasıyla yüzde 57,12 ve yüzde 37,54 olmak üzere toplam yüzde 94,66'lık paya sahip olup; anılan işlem kapsamında şirketimize ait 4 milyon 625 bin 993 TL nominal değere kadar ve CNBV'ye ait 3 milyon 40 bin 433 TL nominal değere kadar olmak üzere toplam 7 milyon 666 bin 426 TL nominal değere kadar olan ve CarrefourSA sermayesinin toplam yüzde 6'sına kadarlık kısmını temsil eden payların borsada satılması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Payların satışına yönelik işlemlerin yerine getirilmesi için Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin (Ak Yatırım) yetkilendirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu amaçla Şirketimiz ve CNBV tarafından Ak Yatırım nezdinde ortak bir hesap açılması kararlaştırılmıştır. Pay satışları bu ortak hesap üzerinden Şirketimiz ve CNBV namına Ak Yatırım tarafından gerçekleştirilecektir. Pay satışlarından elde edilecek gelir öncelikli olarak CarrefourSA'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Şirketimizin ve CNBV'nin yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılacaktır.

Bu gelir CarrefourSA Yönetim Kurulunca 30 Eylül 2021 tarihli ara dönem finansal tablolara göre belirlenecek sermaye ihtiyacını karşılamaya yetmez ise Şirketimiz, CNBV'nin muhtemel katkılarıyla, eksik kalan kısmı tamamlayacaktır. Pay satışlarından CarrefourSA'nın sermaye ihtiyacından daha fazla bir gelir elde edildiği takdirde artan kısım Şirketimiz ve CNBV'nin serbest kullanımında kalacaktır. Bu işlem sonucunda CarrefourSA'nın halka açıklık oranının yüzde 10'un üzerine çıkarılması ve özkaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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