Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na10 ton dezenfektan bağışladı
Sabancı Holding, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında 10 ton yeni nesil dezenfektanı Sağlık Bakanlığı'na bağışladı.
30.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:32
Sabancı Holding, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında 10 ton yeni nesil dezenfektanı Sağlık Bakanlığı'na bağışladı.
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Kaynak: Dunya.com