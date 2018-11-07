Sabancı Holding'in Net Karı 9 Ayda 3,4 Milyar TL Oldu

Sabancı Holding'in, konsolide ana ortaklık net karı, 2018 yılının 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 3 milyar 401 milyon TL oldu.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, holdingin kombine satışları, bu yılın 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artarak 62 milyar TL'yi aştı.

Sabancı Holding'in konsolide ana ortaklık net karı ise 2018 yılının 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 3 milyar 401 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yılın 9 ayındaki faaliyet karını yüzde 18 artırarak 7 milyar 856 milyon TL'ye çıkaran Sabancı Holding'in toplam varlıkları 444 milyar 9 milyon TL'ye ulaşırken, toplam konsolide ana ortaklığa ait öz kaynakları ise 28 milyar 781 milyon TL oldu.

"Yeni teknolojilerle geleceği yakalayan üretim modellerine odaklanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, şunları kaydetti:

"Son 3 ay ülke olarak karşılaştığımız zorluklar, bir taraftan tüm ekonomi paydaşları açısından olumsuz koşullar yaratırken, diğer taraftan da geçmişte olduğu gibi yapısal sıkıntılarımıza yönelik kalıcı çözümler üretmemiz açısından fırsatlar yaratmaktadır. Sürdürülebilir büyüme ancak bu dönemden çıkarılacak derslerle mümkün olacaktır. Türkiye kaliteli iş gücü, dinamik ekonomisi ve Avrupa pazarı içinde yer almasıyla yatımcıları cezbetme potansiyeli yüksek bir ülke. Öngörülebilir ve düşük enflasyon artan sürdürülebilir büyümede anahtar olacaktır.

Üretimi yeniden kaldıraç olarak kullanarak, özellikle katma değeri yüksek üretime ağırlık vererek kalıcı büyüme zemininin tekrar yakalanabileceğine inanıyoruz. Biz de temelleri sanayiye ve üretime dayanan bir topluluk olarak, üzerimize düşeni yerine getirmek için yeni teknolojilerle geleceği yakalayan üretim modellerine odaklanıyoruz. Mevcut işlerimizi bu anlayışla yönetiyor ve sorumluluklarımızın bilinciyle ekonomimize daha fazla katkı yapma hedefiyle çalışıyoruz. Bugün açıkladığımız başarılı sonuçlarımız da doğru yolda olduğumuzun en güçlü göstergesidir. Katma değeri yüksek, verimli, yerli üretimle ve kaliteli hizmet anlayışı ile büyümeye devam ettik. 2018'in son döneminde de ülkemizin ekonomik gelişimine katkıda bulunma sorumluluğumuzla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."