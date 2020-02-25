Sabancı Holding'in 2019 satışları yüzde 10 artışla 60 milyar lira

25.02.2020 09:33 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:33

Sabancı Holding'in konsolide satışları 2019 yılında yüzde 10 artışla 60 milyar liraya yükseldi.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper yaptığı değerlendirmede, "2019 yılı stratejik yol haritamızda belirlediğimiz birçok adımı attığımız ve iş kollarımızda rekabetten ayrışarak büyüdüğümüz bir yıl oldu" dedi ve ekledi:

"Uzun vadeli bakış açımızla oluşturduğumuz disiplinli finansal yönetimimizin olumlu sonuçları bu döneme yansıdı. Kuvvetli operasyonel karlılığımız, etkin nakit yönetimimiz ve düşen borçluluk oranımızla, yılı güçlü finansal performansla tamamladık."Güçlü finansal yönetim yaklaşımımızın yanı sıra, çevre ve sürdürülebilirlik konusunda, yenilenebilir kaynaklara yatırım başta olmak üzere, uzun vadeli bakış açımızın olumlu yansımalarını yaşadık."Varolduğumuz tüm sektörlerde teknoloji ve dijitalleşme odağımızla öncü olmayı sürdürdük ve büyümeyi yakaladık."Akbank 2019 yılında kuvvetli bilanço yapısını korurken, teknolojik trendler doğrultusunda dijital bankacılık alanında önemli yatırımlar yaptı. Ayrıca ekonomimize 269 milyar lira kredi desteği sağladık."Enerji iş kolumuz, banka dışı portföyümüz içerisinde yine en yüksek değeri yarattı. Enerjisa Enerji'de dağıtım yatırımlarımızı sürdürdük; Enerjisa Üretim'de ise dengeli üretim portföyümüz ve etkin süreçlerimizin yarattığı olumlu sonuçları gördük."Enerjisa Üretim ayrıca 'Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 2 (YEKA-2)' ihalesinde dört bölgenin ikisini, Aydın ve Çanakkale Bölgeleri'ni aldı."Böylece ihalede tahsise açılan 1000 MW'lık kapasitenin yarısını Enerjisa Üretim portföyüne katmış olduk."Sanayide katma değerli üretime odaklanarak, geleceğin iş kollarından kompozitte, dördüncü şirket satın almamızı Axiom Materials ile tamamladık."Böylece Kordsa, uzay ve sivil havacılık sektörünün önemli oyuncularının stratejik tedarikçisi haline geldi. Türkiye 'deki yatırımlarımıza da devam ediyoruz."Kordsa İzmit fabrikasında yeni nesil üretim yapacak ek polyester iplik yatırımını bu yıl devreye aldık. Türkiye lastik pazarının lideri Brisa'yı lastik satan değil, mobilite çözümleri sağlayan bir şirket olarak konumlamaya başladığımız 2019 yılında, yenilikçi üretim çözümlerimizle büyük ilerlemeler kaydettik."2018 yılında faaliyetine başlayan ve akıllı fabrika donanımına sahip Aksaray ve İzmit fabrikalarımızla sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak üretim gerçekleştirdik."40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin lider oyuncusu olarak varolduğumuz çimento sektöründe beyaz çimentoda Çimsa ile küresel liderliğe koşuyoruz."Akçansa'da ise, lojistik avantajımız ve etkin liman yönetimimizle 2019 itibarıyla Türkiye çimento tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdik."Perakende iş kolumuzda çoklu kanal deneyimine, müşteri ilişkileri yönetimine, dijitalleşmeye ve veri analitiğine odaklandık."Topluluğumuzun teknolojik dönüşümünde lokomotif görevini üstlenen SabancıDx'in dijital kampüsü faaliyete geçti. Bu kampüsten çıkacak yenilikçi çözüm ve yaklaşımların önümüzdeki dönemde dijital dünyada bizi ayrıştıracağına inanıyorum."Tüm bu başarılı sonuçları elde etmemizi sağlayan en önemli unsurlardan biri de, Topluluğumuzun devam eden kültürel dönüşümüdür. En önemli varlığımız olan insan kaynağımızın yetkinliklerini geleceğin dünyasına göre geliştirerek ve ekosistemin gücünden faydalanarak önümüzdeki dönemde Topluluğumuza daha fazla değer katacağız."

Cenk Alper 2020 yılında da Yeni Neslin Sabancı'sı stratejik yol haritasıyla uyumlu olarak ilerlemelerini sürdüreceklerini ifade ederek, "dinamik stratejik potföy yönetimi, teknolojik ve kültürel dönüşüm odağımız olmaya devam edecek. Hisse performansı önceliğimizi koruyacağız. Uzun vadeli stratejimizde de yer alan çevre ve iklim değişikliğini hassasiyetlerini ön planda tutarak; tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik sorumluluklarımızı gözetmeye devam edeceğiz" diye ekledi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA