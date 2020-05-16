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Sabancı Holding ilk çeyrekteki zorlu sürece güçlü girdi

Yılın ilk çeyreğinde Sabancı Topluluğu'nun net karı 1 milyar 193 milyon 206 bin TL olurken, şirket net karını 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artırdı.

Sabancı Holding ilk çeyrekteki zorlu sürece güçlü girdi
16.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:46

Yılın ilk çeyreğinde Sabancı Topluluğu'nun net karı 1 milyar 193 milyon 206 bin TL olurken, şirket net karını 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artırdı.

Sabancı Holding, yaptığı yazılı açıklamayla 2020 yılının ilk üç aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, dijitalleşmenin gücü, Sabancı Holding'in ilk çeyrek bilançosuna yansırken, Sabancı Holding, ilk çeyrekte dengeli portföy yapısı ve sağlam bilançosu sayesinde zorlu sürece güçlü girdi.

Buna göre, Sabancı Topluluğu'nun konsolide satışları 13,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Net karını 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artıran Sabancı Topluluğu'nun konsolide net karı üç aylık dönemde 1 milyar 193 milyon 206 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, söz konusu mali gerçekleşmelerin, koronavirus pandemi etkisinin tüm dünyada görülmeye başlandığı bir dönemi de kapsadığını anımsattı.

Alper, ayrıca Türk sağlık sisteminin, bu zorlu mücadelede başarılı bir performans sergilediğine atıfta bulunarak, Topluluk olarak da sağlık konusunda zamanında alınan önlemlerle süreci etkin şekilde yönetmeye devam ettiklerini bildirdi.

2020 yılının ilk çeyreğinin, finansal yönetimde başarılı sonuçların elde edildiği bir dönem olarak kayıtlara geçtiğini belirten Alper, şunları kaydetti:

"Borçluluk oranlarındaki düşüş ve faaliyet karındaki artış, ilk çeyrek bilanço döneminin güçlü bir mali performansla tamamlanmasını sağladı. Özellikle sürdürülebilirlik odağındaki stratejimizin meyvelerini toplamaya başladık. Bu sayede de 2020 yılının ilk çeyrek bilanço dönemini sağlıklı finansal sonuçlarla tamamladık.

Topluluk olarak, uzun vadeli stratejimizde de yer alan çevre ve iklim değişikliği hassasiyetlerini ön planda tutarak, tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik odağındaki sorumluluklarımızı gözeteceğimizin sözünü vermiştik. Pandemi süreci, bu konunun önem ve hassasiyetini bizlere net olarak gösteriyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu konu bir numaralı önceliklerimiz arasında olacak."

"Tüm dünya insanlık tarihinin karşılaştığı en önemli sınavlardan birini veriyor"

Başta enerji, bankacılık, sanayi ve perakende olmak üzere faaliyet gösterilen tüm sektörlerde önemli adımlar attıklarını aktaran Alper, tüm dünyanın insanlık tarihinin karşılaştığı en önemli sınavlardan birini verdiğini hatırlattı.

Alper, "Pandemi süreci, iş yapış şekillerindeki tüm ezberleri bozduğu gibi başlı başına bir kırılma noktası da oluşturuyor. Sabancı Topluluğu olarak 70 bine yakın çalışanımız, dengeli ve dirençli portföy yapımız, güçlü bilançomuz, düşük borçluluk oranımız ve kuvvetli bilgi teknolojileri altyapımızla girdiğimiz bu özel dönemi aşmak için süreci yakından takip ediyor, stratejik ve operasyonel tüm önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu süreçte bankacılık, gıda perakendesi ve enerji alanında kamu hizmetini aksatmadan sürdürüyoruz"

Teknolojik altyapı ve dijitalleşmenin önemini belirten Alper, şu bilgileri verdi:

"Rahatlıkla söyleyebiliriz ki, dijital iş modellerinin hiç olmadığı kadar önem kazandığı bu dönemi Sabancı Topluluğu olarak son derece başarılı bir şekilde yönetiyoruz. Şirketlerimiz, uzun zamandır teknolojik altyapı ve dijitalleşme alanında yapmakta olduğumuz etkin çalışmaların bir eseri olarak, işlerini geliştirme ve büyütme konusundaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Bu sayede Kovid-19 döneminde de iş sürekliliğimizde herhangi bir aksama olmadan operasyonlarımızı yürütüyoruz.

Bu süreçte bankacılık, gıda perakendesi ve enerji alanında kamu hizmetini aksatmadan sürdürüyoruz. 'Evde kal' dediğimiz bugünlerde dijitalleşmenin ve uzun süredir devam ettirdiğimiz teknolojik yatırımların ne kadar isabetli olduğu bir kez daha görülmüş oldu."

Alper, ayrıca bu dönemde değer zincirlerinin sağlıklı kalmasının da önemli olduğunu bildirdi.

Ekosistem yaklaşımları çerçevesinde, tedarikçi, bayi ve iş ortaklarına yol gösterip destek olduklarını belirten Alper, kurumsal vatandaşlığı her zaman önceliği olarak gören Sabancı Topluluğu'nun, desteklerinin bilim ve teknoloji alanına odakladığını, şimdiye kadar 30 milyon TL'ye ulaşan bağış yaptıklarını bildirdi.

"Uzun vadeli yol haritamızdan vazgeçmeden yol alıyoruz"

Kovid-19'dan kaynaklı olarak bir çok zorluk yaşansa da geleceğe dair planlarını ertelemediklerini ifade eden Alper, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurumsal Girişim Sermayesi fonumuz SPK tarafından onaylandı. 200 milyon liralık bu fonu özellikle teknoloji odaklı girişimler için kullanacağız. Şu an ilk etapta 25 startup ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda daha hızlı adımlar atacağız. Dolayısıyla uzun vadeli yol haritamızdan vazgeçmeden yol alıyoruz.

Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de içine alan Kovid-19 sürecine sağlıklı bir bilanço ve borç seviyesi ile girdik. Yılın ikinci çeyreği için de nakit yönetimi ve iş sürekliliği önceliğimizi koruyarak paydaşlarımıza değer yaratmak hedefimizdir. İleri teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı hamlelerimizle, önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımıza maksimum değeri sağlamak için Türkiye'nin Sabancısı olarak daha güçlü bir şekilde çalışmayı ve üretmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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