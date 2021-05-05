Sabancı Holding'de üst düzey atama
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Sabancı Holding'de üst düzey atama

Sabancı Holding'de üst düzey atama
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Sabancı Holding, Finans Grup Başkanlığı (CFO) görevine N. Orhun Köstem'in atanması kararlaştırıldı.

Sabancı Holding, Finans Grup Başkanlığı (CFO) görevine N. Orhun Köstem'in atanması kararlaştırıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sabancı Holding Finans Grup Başkanlığı (CFO) görevine N. Orhun Köstem'in atandığı duyuruldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, yeni görevi dolayısıyla N. Orhun Köstem'i tebrik ederken, "N. Orhun Köstem'in sahip olduğu kuvvetli deneyimin Topluğumuza büyük güç katacağına inanıyorum. Bu vesileyse kendisine aramıza hoşgeldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Köstem, 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde MBA ve Bilgi Üniversitesi'nde Finans ve Şirketler Hukuku üzerine yüksek lisans programını tamamladı. N. Orhun Köstem 28 yıllık profesyonel yaşamının önemli bir kısmını geçirdiği Anadolu Grubu'na 1994 yılında katıldı, 1994-2008 yılları arasında sırasıyla Anadolu Efes'te Proje Geliştirme Uzmanı, İş Geliştirme Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak çalıştı. 2008 yılında Efes Breweries International şirketinde CFO olarak atanan N. Orhun Köstem, 2009 yılında Anadolu Grubu Kurumsal Finans Koordinatörü olarak görev yaptı.

Kariyerine Coca-Cola İçecek'te (CCİ) devam etti, 2010-2016 yılları arasında Coca-Cola İçecek CFO pozisyonunda, 2017-2018 yılları arasında Coca-Cola İçecek Orta Doğu ve Pakistan'dan sorumlu Bölge Direktörü olarak çalıştı. N. Orhun Köstem, 2019 yılından beri Anadolu Efes şirketinde CFO görevini sürdürmekte. Aynı zamanda, Köstem, 2009'da yayınlanan "Sermaye Piyasalarına Açılan Pencere: A'dan Z'ye Halka Açılma ve Yatırımcı İlişkileri" kitabının yazarlarından.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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