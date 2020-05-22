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Sabancı Holding, 150 bin hızlı tanı kitini Sağlık Bakanlığı'na teslim etti

Covid-19 pandemisiyle etkin mücadele kapsamında yardım ve bağışlarını teknoloji ve bilim odağına oturtan ve şimdiye kadar 30 milyon TL bağışta bulunan Sabancı Topluluğu, en son olarak 150 bin hızlı tanı kitini Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne teslim etti.

Sabancı Holding, 150 bin hızlı tanı kitini Sağlık Bakanlığı'na teslim etti
22.05.2020 10:53 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:57

Vücuttaki virüsün tespit edilmesi için kullanılan bu kitlere ilave olarak; Covid-19 aşı ve serumunun geliştirilmesi için de Sağlık Bakanlığı'na yönelik birhibe programını devreye alan Sabancı Topluluğu, bu kapsamda kullanılan Ar-Ge teçhizatının ilk bölümünün de kurulumun tamamladı. Kurulumu gerçekleştirilen ana cihaz ve teslim edilen parçalar, virüsün tespiti ve görüntüleme işlemleri için kullanılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürleri ekipleriyle koordinasyon halinde planlanan süreç kapsamında, Ar-Ge sisteminin kalan bölümleri de önümüzdeki günlerde teslim edilecek. Tüm Ar-Ge teçhizatının kurulumuyla birlikte, Türk laboratuvarlarındaki aşı ve serum geliştirme süreçlerinin de hızlanması hedefleniyor.

TÜM GÜCÜMÜZÜ SEFERBER ETTİK

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Sürecin ilk gününden itibaren Sabancı Topluluğu'nun tüm teknoloji ve inovasyon gücünü, Covid-19 pandemisiyle mücadele ve toplum sağlığımızın korunması için seferber ettik. Normalleşme süreçlerine ilişkin yapılan tüm hazırlıklara; virüsün göreceli olarak güç kaybettiğini gösteren tüm verilere rağmen, bu süreçte kararlı ve sorumlu duruşumuzu bırakmıyor; Topluluk olarak bu seferberlik halini sürdürüyoruz. Bu mücadele büyük bir başarı örneği sergileyen Sağlık Bakanlığımız ile koordineli biçimde, Covid-19 mücadelesine büyük katkı sunacak 150 bin tanı kitini geçtiğimiz günlerde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne teslim ettik. Bu vesileyle bu kitleri toplum sağlığımız için kullanacak tüm sağlık çalışanlarımıza da süreçteki olağanüstü çabaları için bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

AŞI VE SERUM GELİŞTİRİLMESİNE DESTEK

Türkiye'nin sahip olduğu bilimsel birikim ve teknoloji gücüyle dünyada aşı ve serum geliştirebilecek ülkeler arasında yer aldığını da sözlerine ekleyen Cenk Alper şöyle devam etti: "Bu konuda canla başla çalışan çok sayıda araştırmacımız bugün laboratuvarlarda, bu pandemiyle mücadeleye kalıcı bir çözüm üretecek aşı ve serum çalışmalarına devam ediyor. Bu mücadeleye biz de Sabancı Topluluğu olarak destek vermenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kapsamda aşı ve serum geliştirilmesi için gerekli Ar-Ge teçhizatının ilk bölümünü, yine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ekiplerimizin koordinasyonuyla teslim ettik; sistemin kurulumunu gerçekleştirdik. Sağlık Bakanlığımız ile gerçekleştirdiğimiz planlama kapsamında, önümüzdeki günlerde sistemin kalan parçalarının kurulumu da gerçekleşecek; bu sayede ülkemizin aşı ve serum geliştirme süreçlerine büyük bir teknolojik altyapı desteği sağlanacaktır."

Tüm bunların yanında sürecin Türkiye'de etkisini göstermesiyle birlikte Kordsa ve Sabancı Üniversitesi iş birliğinde faaliyet gösteren Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nin tüm altyapısını Covid-19 tedavisinde kullanılan medikal cihazların ve parçaları ile sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ürünlerinin tasarım, analiz ve prototiplerinin üretilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın kullanımına açtıklarını söyleyen Cenk Alper, "Bunun yanında yine Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve kullanıldığı yüzeylerde 3 aya kadar hijyen sağlayan 10 ton Antimic adlı yeni nesil dezenfektanı Sağlık Bakanlığı'na bağışlamıştık. Türkiye'nin Sabancı'sı olarak, içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte ülkemize her türlü konuda destek vermeyi sürdürecek; tüm altyapımımızı, bilgi ve birikimimizi toplum sağlığımızın korunması için kullanmaya ve kullandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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