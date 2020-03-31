Sabancı'dan Covid-19 aşısı için 1.7 milyon lira bağış
Sabancı Topluluğu, Covid-19 aşısı için 1.7 milyon lira ve 150 bin adet tanı kiti bağışlayacak.
31.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:58
Sabancı Topluluğu, Covid-19 aşısı için 1.7 milyon lira ve 150 bin adet tanı kiti bağışlayacak.
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Kaynak: Dunya.com