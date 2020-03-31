Sabancı'dan Covid-19 aşısı için 1.7 milyon lira bağış Sabancı Topluluğu, Covid-19 aşısı için 1.7 milyon lira ve 150 bin adet tanı kiti bağışlayacak.

Sabancı Topluluğu, Covid-19 aşısı için 1.7 milyon lira ve 150 bin adet tanı kiti bağışlayacak. Kaynak: Dunya.com