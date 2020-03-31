SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Sabancı'dan 150 bin tanı kiti ve Covid-19 aşısı için bağış - Ekonomi
Sabancı Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

Sabancı'dan 150 bin tanı kiti ve Covid-19 aşısı için bağış

Sabancı Topluluğu, Sağlık Bakanlığı'na Covid-19 ile mücadele için 150 bin adet tanı kiti ve Covid-19 aşı ve serumunun geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere 1.7 milyon lira bağış yapacağını açıkladı.

31.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:14
Sabancı'dan 150 bin tanı kiti ve Covid-19 aşısı için bağış

Sabancı Topluluğu, Sağlık Bakanlığı'na Covid-19 ile mücadele için 150 bin adet tanı kiti ve Covid-19 aşı ve serumunun geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere 1.7 milyon lira bağış yapacağını açıkladı.

Türkiye'nin ve dünyanın "dayanışma" kavramına en çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçtiğini belirten Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Bu zorlu süreçte de dayanışma ruhu ile ülkemiz ve insanımız için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu salgından ancak bilim ve teknoloji ile çıkacağımıza inanıyoruz. Bu inanç ile Sabancı Topluluğu'nun tüm teknoloji ve bilim imkanlarını seferber ettik" dedi ve ekledi: ""Türkiye aldığı hızlı ve doğru kararlar ile bu küresel salgını en uzun süre sınırları dışında tutmayı başaran ülkelerden biri oldu. Ancak bugün 200'ü aşkın ülkeye yayılan Covid-19 ile sınırlarımız içinde mücadele ediyoruz. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarına bu zorlu süreçteki olağanüstü çabaları için minnettarız. Bu mücadelenin başarıya ulaşması için de, Türkiye'de yaşayan her bireye ve bu ülkenin her kurumuna büyük sorumluluklar düşüyor. Covid-19 vakaları ülkemizde de görülmeye başladığı andan itibaren Sabancı Topluluğu olarak bu sorumluluğumuzun bilinci ile hareket ettik. Kordsa ve Sabancı Üniversitesi iş birliğinde faaliyet gösteren Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nin tüm altyapısını Covid-19 tedavisinde kullanılan medikal cihazların ve parçaları ile sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ürünlerinin tasarım, analiz ve prototiplerinin üretilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın kullanımına açtık. Yine Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve kullanıldığı yüzeylerde 3 aya kadar hijyen sağlayan 10 ton Antimic adlı yeni nesil dezenfektanı Sağlık Bakanlığı'na bağışladık. Şimdi de yine Sağlık Bakanlığı'na 150 bin adet Covid-19 tanı kitini bağışlıyoruz. Ayrıca Covid-19 aşı ve serum geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere de 1.7 milyon liralık bir desteği yine Sağlık Bakanlığı'na aktarıyoruz. Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) de altyapısını bu araştırmalara açarak aşı ve serum geliştirme çalışmalarına aktif destek verecek."


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi Ekonomi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Ekonomi
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak Ekonomi
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geldi
Fed'den yeni koronavirüs hamlesi! Kredi kolaylığı sağlayacak Ekonomi
Fed'den yeni koronavirüs hamlesi! Kredi kolaylığı sağlayacak
TMSF'den 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına 20 milyonluk destek Ekonomi
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi...
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Zekeriya Birkan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Demet Şener Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Wuhan Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sabancı'dan 150 bin tanı kiti ve Covid-19 aşısı için bağış - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 18:55:37. #1.15#
title