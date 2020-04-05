"Şaban usta"nın rengarenk yorganlar dikerek geçen ömrü - BOLU Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Şaban Gürleyen, yaklaşık yarım asırdır elinden pamuk, yün ve ipliği bırakmıyor.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Şaban Gürleyen, yaklaşık yarım asırdır elinden pamuk, yün ve ipliği bırakmıyor.

Şaban Gürleyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe 14 yaşında başladığını ve yaklaşık 50 yıldır yün yorgan, yastık ve yatak diktiğini söyledi.

El emeği yorganların yerini fabrikasyon ürünlerin alması nedeniyle unutulmaya yüz tutan mesleğini sürdürmeye çalıştığını anlatan Gürleyen, şöyle devam etti:

"Fabrikasyon yorganlar çıktığı zaman bir ara bizim işimizde duraklama oldu. Hazır yorganları en çok 3 ay kullanırsın. Bizimkini en az 20 sene kullanıyorsun çünkü bizimkiler biraz daha kaliteli oluyor. Adam mağazadan 30 liraya yorgan alıyor. Bizde 30 liraya yorganı nerden bulacaksın? Yorganın içine koyduğun yünün kilosu bile 35 lira. Bir yorgana 3 kilo yün koyuyorsun zaten."

Gürleyen, normal yorganları 200 liraya diktiğini ancak kullanılan malzeme ve desene göre fiyatın 650 liraya kadar çıktığını aktararak, "Yaz mevsiminde yorgan yaptıran çok olur. Yazın biz yün yatak ve yorgan yaparız. Benden 1-2 yorgan isteyen olmaz, en az söyleyen 4-5 yorgan söyler. Geçen biri geldi 15 yorgan istedi. Şimdi onları yapıyorum." diye konuştu.

"Bu işin son temsilcileriyiz"

Yetiştirecek çırak bulamamanın üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Gürleyen, "Benden sonra burada yorgan yapacak insan yok. Bizden sonra yorgancılık bitecek. Bu işin son temsilcileriyiz. Bizden sonra kimse yapmayacak bu işi." ifadelerini kullandı.

Gürleyen, mesleğin sabır gerektirdiğini, işini severek yaptığını anlatarak, imkanlar el verdiği sürece yorgan dikmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA