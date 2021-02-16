Şaban Koçoğlu kimdir? Şaban Koçoğlu görevi nedir? Şaban Koçoğlu kaç yaşında ve nereli?

Twitter'da gündem olmasıyla beraber merak edilen, Türkiye Cumhuriyeti İzmir Sağlık Bakanlığı Personel Hizmetleri Başkanı Şaban Koçoğlu hayatı, mesleği ve görevleri gibi detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz...

Şaban Koçoğlu, TC İzmir Sağlık Bakanlığı Personel Hizmetleri Başkanlığı'nda Başkan olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, İzmir Sağlık Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcılığı da yapmıştır. Şaban Koçoğlu'nun şu anki görevinde yardımcıları Dr. Özlem Haydaroğlu ve Dr. (Ph.D) Süleyman Mertoğlu'dur.

ŞABAN KOÇOĞLU KİMDİR?

Şaban Koçoğlu, aslen Erzincan'lıdır fakat İzmir'de yaşamaktadır. Koçoğlu, ayrıca Erzincan Dernekleri Federasyonu Başkanlığı da yapmıştır. İzmir Sağlık Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcılığı da yapmış olan Şaban Koçoğlu, şu an İzmir Sağlık Bakanlığı Personel Hizmetleri Başkanıdır.