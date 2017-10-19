Şaban Dişli kimdir ? Şaban Dişli Ak Parti'den istifa etti

AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığına geçtiğimiz günlerde atanan Sakarya Milletvekili Şaban Dişli bu görevinden az önce istifa etti. Dişli, istifa dilekçesinde "Partimi ve Sayın genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı haksız yere daha fazla yıpratmamayı teminen bu kutlu görevden istifa ettim" dedi.

GENERAL ABİSİ, FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞTI

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile TSK'dan ihraç edilen eski Tümgeneral ve Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Mehmet Dişli hakkında, Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin açılan davada da tutuklama kararı verilmişti.