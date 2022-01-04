Seda Sayan neden yok? Seda Sayan niye yok? 4 Ocak Sabahın Sultanı Seda Sayan hangi kanalda? Seda Sayan canlı izle? Seda Sayan programı neden bitti?

Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? Star TV'nin sevilen programı Sabahın Sultanı Seda Sayan'ı izlemek isteyen birçok kişi Star TV'de "Kaderimin Oyunu" dizisiyle karşılaştı. Kadırgalı lakaplı sevilen sanatçı Seda Sayan'ın sunduğu programın olmaması üzerine birçok kişi internette "Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? 4 Ocak Sabahın Sultanı Seda Sayan hangi kanalda? Seda Sayan canlı izle? Sabahın Sultanı Seda Sayan yayından kaldırıldı mı? 4 Ocak Seda Sayan izle!" gibi soru ve konular hakkında arama yapmakta. Sabahın Sultanı Seda Sayan ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde.

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NEDEN YOK?

Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın yayınlanmamasıyla ilgili Star TV açıklamada bulundu. Star TV; "Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan'a kısa bir sağlık arası veriyoruz. Canlı yayınımız çok kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam edecek…"açıklamasında bulundu.

SEDA SAYAN KORONA MI OLDU?

Kanal tarafından yapılan açıklamanın ardında birçok izleyici tarafından Seda Sayan'ın koronavirüse yakalanıp, yakalanmadığı ile aratılmaya başlandı.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, artan vaka sayılarına karşı tedbir olarak yayına ara verildiği düşünülmekte.

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın yeni bölümünün önümüzdeki Pazartesi, 10 Ocak Pazartesi günü tekrardan sevenleriyle buluşması bekleniyor.

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