- (Özel Haber) Sabahın erken saatlerinde geliyorlar, A'dan Z'ye her şeyi alıp dönüyorlar

2018 yılında 2 buçuk Milyon Bulgar ve Yunanlı Edirne'ye akın etti

EDİRNE - Döviz kurunda yaşanan kur farkı nedeniyle Edirne, Yunanların ve Bulgarların akınına uğruyor. 2018 yılı içerisinde 2 buçuk milyon Bulgar ve Yunanlıyı ağırlayan kent esnafı durumdan gayet memnun olurken, A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını neredeyse kentteki alışverişlerinden sağladıklarını söyledi.

Bulgaristan ve Yunanistan'a sınır komşusu olan Edirne, kur farkını avantaja çeviren yabancı turistlerin akınına uğruyor. Özellikle hafta sonları alışveriş merkezleri, halk pazarları Yunan ve Bulgar turistlerle dolarken, günlük alışverişlerin yanı sıra artık ziyaretler konaklamalı hale geldi. Türkiye'de en çok turist artışı Antalya ve İstanbul'un ardından Edirne'de yaşandı.

Komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerin akınına uğrayan Edirne'de, yılbaşı öncesi hareketlilik devam ediyor. 2018 yılının son Cuma gününde kurulan ve 'sosyete' pazarı olarak da bilinen Ulus pazarı esnafı, yaşanan yoğunluktan memnun.

"Bulgar ve Yunan vatandaşların pazarımıza ilgisi oldukça yoğun"

Özellikle Ağustos 2018 tarihinden bu yana döviz kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle euro ve Bulgar levasının Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla birlikte adeta Yunan ve Bulgarların akınına uğradıklarını belirten Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Barış Atkoşan, "Bulgar ve Yunan vatandaşların pazarımıza ilgisi oldukça yoğun. Onların isteklerine cevap verme adına da ürün çeşitliği ve kalitesi olsun esnafımız elinden gelen çabayı gösteriyor" dedi.

"2018 yılında 2 buçuk milyon civarında ziyaretçi aldık"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt da döviz kurunun yüksek olması nedeniyle kente gelen yabancı turist sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Gelen misafirlerimiz artık market alışverişlerini hatta sebze ve meyvelerini dahil bizim pazarlarrımızdan karşılıyorlar. Tabi en çok tekstil ürünlerini alıyorlar ve her türlü emtia alır duruma geldiler" diye konuştu.

Zıpkınkurt, Edirne'ye 2018 yılı içerisinde şehre alışveriş için gelen Bulgar ve Yunanlı ziyaretçi sayısının 2 buçuk milyon civarında olduğunu belirtti.

"'Hadi bir kahve içelim' dediklerinde Edirne'ye geliyorlar"

Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış ise komşu ülke Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen ziyaretçilerin A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını şehirden karşıladığına değinerek, "Artık arada sınırlar kalmadı. 'Hadi bir kahve içelim' dediklerinde Edirne'ye geliyorlar. Edirne'ye geldiklerinde de her türlü alışverişlerini yapıyorlar. Onları Edirne'de görmekten bayağı memnunuz" dedi.

Kaynak: İHA