Sabahattin Ödemiş, Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı oldu
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Sabahattin Ödemiş, Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı oldu

Sabahattin Ödemiş, Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanlığı görevine atandı.

06.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:07
Sabahattin Ödemiş, Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı oldu

Sabahattin , Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanlığı görevine atandı.


Ödemiş, yaptığı açıklamada, "Bana bu görevi layık gören Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Aslan'a, yönetim kuruluna ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunarım. Rabbim çıkmış olduğumuz bu yolda hayırlısıyla hizmet etmeyi nasip etsin" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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