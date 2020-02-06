Sabahattin Ödemiş, Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı oldu

06.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:07

Sabahattin Ödemiş, Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanlığı görevine atandı.



Ödemiş, yaptığı açıklamada, "Bana bu görevi layık gören Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Aslan'a, yönetim kuruluna ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunarım. Rabbim çıkmış olduğumuz bu yolda hayırlısıyla hizmet etmeyi nasip etsin" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA