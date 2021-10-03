Sabahattin Eşberk'in adı Yüreğir'de yaşayacak - Haberler
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Sabahattin Eşberk'in adı Yüreğir'de yaşayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sabahattin Eşberk'in adı Yüreğir'de yaşayacak

Yüreğir Belediyesi bir vefa örneğini daha gösteriyor.

Yüreğir Belediyesi bir vefa örneğini daha gösteriyor. 1993 yılında yaşamını yitiren Yüreğir'in kurucu Belediye Başkanı Sabahattin Eşberk'in adı Güneşli Mahallesi 1000 sokağa veriliyor.

Yüreğir Belediye Meclisi ekim ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşimi Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Oturumda Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir'in kurucu Belediye Başkanı Sabahattin Eşberk'in adının ilçede yaşatılmasını içeren teklifi meclise sundu.

Meclis üyeleri ise teklifin bu hafta Çarşamba günü görüşülmesine oybirliğiyle karar verdi. Sabahattin Eşberk'in adının Güneşli Mahallesi 1000 sokağa verilmesi kararının meclisten oybirliği ile geçmesi bekleniyor. - ADANA

Sabahattin Eşberk'in adı Yüreğir'de yaşayacak

Sabahattin Eşberk'in adı Yüreğir'de yaşayacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sabahattin Eşberk'in adı Yüreğir'de yaşayacak - Haberler
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