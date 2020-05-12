Sabah uyandığında konuşma ve yürüme zorluğu çeken adamın, şah damarının tıkalı olduğu ortaya çıktı Gürcistan'da yaşayan bir kişi, sabah uyandığında yaşadığı konuşma ve yürüme zorluğu ile denge kaybı şikayetiyle gittiği hastanede, yapılan testler sonucu şah damarının yüzde 70 tıkalı olduğunu öğrendi.

Gürcistan'da yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Aydın, sabah kalktığında konuşamama, yürümede zorluk ve denge kaybı yaşayınca yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

4 gün hastanede kalan Aydın, şikayetlerinde düzelme olmayınca yakınları tarafından memleketi Trabzon'daki Özel İmperial Hastanesi'ne getirildi.

Aydın'ın burada yapılan tetkiklerinde şah damarının yüzde 70'e yakınının tıkalı olduğu belirlendi. Bir haftalık tedavisinin ardından Mehmet Aydın sağlığına kavuştu.

"1 HAFTALIK TEDAVİ SONRASI ŞİKAYETLERİM ORTADAN KALKTI"

Başından geçen hastalık sürecini anlatan Mehmet Aydın, "Daha önce hiçbir rahatsızlık, şikayetim yoktu. Sabah uyandığımda konuşmamda güçlük, konuşamama, yürümede zorluk ve denge kaybı şikayetlerimin olduğunu gördüm ve acilen yakınlarım tarafından ambulans çağrıldı ve hastaneye kaldırıldım. Burada doktorlar damarda tıkanıklık olduğunu söylediler. Serum tedavisine başladılar ve 4 gün hastanede kaldım. Ancak şikayetlerim de hiçbir düzelme olmamıştı. Trabzon'daki yakınlarım tedavimin Türkiye'de devam etmesi için harekete geçtiler ve gerekli görüşmeleri, hazırlıkları yaptıktan sonra Trabzon'a getirtildim. Buradaki bir haftalık tedavim sonrasında konuşmadaki güçlük, denge kaybı, yürümede zorluk şikayetlerim ortadan kalktı" dedi.

"ŞAH DAMARINDA YÜZDE 70'E YAKIN TIKANIKLIK MEVCUTTU"

Konuyla ilgili bilgi veren Özel İmperial Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Aydın, yapılan tetkikte hastanın soldaki şah damarında yüzde 70'e yakın tıkanıklık tespit ettiklerini belirterek "Hasta yakınları bana ulaşarak hastanın durumunu aktardılar. Hastalarının tedavisine burada devam etmek istediklerini, hastanın durumu hakkında hastaneden net bilgi alamadıklarını, iletişime geçemediklerini ilettiler. Bizlerde yardımcı olabileceğimizi ileterek hastayı Trabzon'a getirtip burada tedavi edilmesini kararlaştırdık. Hasta yakınlarının isteği üzerine Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Gerekli görüşme ve bağlantılar sağlandı. Hasta ambulansla Gürcistan sınırına getirildi ve Artvin 112 ekipleri tarafından hasta, hastanemize ulaştırıldı. Hastamıza yapılan tetkiklerde beyin damarlarında tıkanıklık olduğunu tespit ettik. Soldaki şah damarında yüzde 70'e yakın tıkanıklık mevcuttu. Damar tıkanıklığı tedavisine başlandı ve şuan hastamızın genel durumu gayet iyi. Hastamız geldiğinde hiç konuşamıyordu. Şuan kelime çıkışları var ve kendini ifade edebiliyor. Yürüyememe ve denge kaybı şikayetleri de önemli derecede azaldı" diye konuştu.

"BELİRTİLERİN GÖRÜLMESİ HALİNDE ACİL DURUM SÖZ KONUSU"

İnmede, ani başlayan çift görme, görme kaybı, konuşmada bozukluk, vücudun herhangi bir bölgesinde his kaybı, ağızda eğilme, vücudun tek tarafında ortaya çıkan güçsüzlük, denge kaybı, baş dönmesi, ani keskin şiddetli baş ağrısı ve ani bilinç kaybı belirtileri görülebileceğini belirten Dr. Aydın "Bu belirtilerin bir ya da birkaçının görülmesi halinde acil durum söz konusu. Erken müdahale ile olabildiğince fazla beyin dokusu kurtarılabileceğinden, kişinin en kısa zamanda tercihen tam teşekküllü bir sağlık kuruluşuna ulaştırılması gerekiyor. Eğer kişi, belirtilerin başladığı ilk 4 saat içinde hastaneye ulaştırılırsa kişiye damar açıcı tedavi (trombolitik tedavi) uyguluyoruz" bilgilerini paylaştı.

"İLK 4 SAAT İÇİNDE HASTANEYE BAŞVURMAK ÖNEM TAŞIYOR"

Bu tür damar tıkanıklıklarında ilk 4 saat içinde hastaneye başvurma hastalığın seyri açısından, daha iyi sonuçlar ortaya çıkartması açısından büyük önem taşıdığını belirten Dr. Aydın "Belirtileri görülmeye başlandığı andan itibaren ilk 4 saat içinde ne kadar çabuk müdahale edilirse, o kadar az hasar kalıyor. Bu hastamız hastanemize ilk 4 saat içinde başvurmuş olsaydı damar açıcı (trombolitik tedavi) uygulanabilirdi. Bu uygulama ile sonuç çok daha yüz güldürücü olabilirdi. Bu hastalıkta kalıcı hasarı önlemenin tek etkin tedavisi olan trombolitik tedavi, kanın ve dolayısıyla oksijenin ulaşamadığı dokunun (iskemik kalmış doku) reperfüzyon olarak bilinen doku kanlanmasının ilaçla yeniden sağlanması ile yapılır. Böylece beyin dokusuna kan akışı normal şekilde sağlanarak doku hasarı önlenir" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA