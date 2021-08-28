Sabah tezgah açmaya gelen esnaf gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sabah tezgah açmaya gelen esnaf gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu

Sabah tezgah açmaya gelen esnaf gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da Fuar Alanı Semt Pazarı'nın kurulduğu bölgede çok sayıda yağmur suyu mazgalı kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Afyonkarahisar'da Fuar Alanı Semt Pazarı'nın kurulduğu bölgede çok sayıda yağmur suyu mazgalı kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Olay, kent merkezi Sahipata Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde tezgah açmak için Fuar Alanı Semt Pazarı'na gelen esnafla çok sayıda yağmur mazgalının yerinde olmadığını görünce durumu Afyonkarahisar Belediyesi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri esnafların gösterdiği noktalardaki mazgalların yerinde olmadığını, çalındığı belirledi. Olayın ardından tutanak tutulup inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, çalınan mazgallardan dolayı olumsuz bir olay yaşanmaması için esnafın mazgalların yerinde olmadığı yerleri taş ve kasalarla kapattıkları belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Sabah tezgah açmaya gelen esnaf gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu
Sabah tezgah açmaya gelen esnaf gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Kemal Sunal Deniz Akkaya Kaan Yıldırım
Spor Marcao Arda Güler Ozan Tufan Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sabah tezgah açmaya gelen esnaf gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 14:07:04. #1.16#

title