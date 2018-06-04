Uyandığında Gece Çekilmiş Fotoğrafını Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı: Ya Hayalet ya Hırsızın İşi

İngiltere'nin Newcastle şehrinde yaşayan Debra Demetriou, gece yarısı bir hırsız ya da hayalet tarafından kendi telefonuyla gizlice fotoğrafının çekildiğini iddia ediyor.

FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE ŞOK GEÇİRDİ

Evde tamamen yalnız olduğunu ve kapıların kilitli olduğunu söyleyen kadın, sabah telefonunu eline alıp galerilere girdiğinde gece yarısı fotoğrafının çekildiğini görünce şoka uğradı.

TELEFONU GECE BIRAKTIĞI YERDEYDİ

Uyuyakaldığında telefonunun yastığının altında olduğunu söyleyen Debra, sabah kalktığında onu yine aynı yerde bulduğunu anlattı. Her şey bir yana Debra, fotoğrafında iki elinin de yanda olduğunun görüldüğünü ve asıl tuhaf olanın bu olduğunu söyledi.

Fotoğraf çekildiğinde gözlerinin yarı açık olduğu söyleyen kadın eğer odada biri olsaydı fark ederim diye de ekliyor.

"RUHLAR DİKKATİMİZİ ÇEKMEK İÇİN BÖYLE ŞEYLER YAPAR"

Paranormal araştırmacı Sammy Rawlinson, "Ruhlar dikkatimizi çekmek için bazen bir şeyler yapar" diyen Rawlison, ölmüş birinin dikkat çekmek istiyor olabileceğini de sözlerine ekledi.

YARDIM ARIYOR

Arkadaşlarının polise gitmesi gerektiğini söylemesine rağmen bu konuda isteksiz olan Debra, fotoğrafını internette paylaşarak bu gizemli olaya birilerinin ışık tutabileceğini umuyor.