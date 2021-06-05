Sabah tarlasına gelince şok oldu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki üreticiler, 5 yıl gözü gibi baktıkları kiraz ağaçlarının ayı ve domuzlar tarafından adeta talan edilmesi karşısında şok oldularSakarya Nehri kenarında kirazı ile meşhur Gemici köyünde verim almaya başlayan köylülerin başı ayı ve domuzlarla dertte.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki üreticiler, 5 yıl gözü gibi baktıkları kiraz ağaçlarının ayı ve domuzlar tarafından adeta talan edilmesi karşısında şok oldular

Sakarya Nehri kenarında kirazı ile meşhur Gemici köyünde verim almaya başlayan köylülerin başı ayı ve domuzlarla dertte. Yıl boyunca ağaçların bakımını ve ilaçlamalarını yapan köylüler, kiraz mevsimi gelmesi ile birlikte ürünlerini toplamaya başladılar. Köylülerin verim alma aşamasına geldiği bu süreçte birçok çiftçinin tarlasına giren ayı ve domuzlar ağaçlara büyük oranda zarar verdi. Kirazların dallarını kıran ve üzerinde ürün bırakmayan ayılar ve domuzlar Gemici köyünde kiraz ağaçlarına büyük zarara uğrattı.

"Bu ağaçlar 5 yılda ancak kiraz veriyor, bu yıl ilk hasadı alacaktık ama olmadı"

Kiraz üreticisi Mehmet Cansız, ağaçların ayı ve domuzlar tarafından adeta talan edildiğini belirterek maddi zararlarının büyük olduğunu ifade etti. Cansız, "Bizim amcam ve komşularımızın yaklaşık 100 kiraz ağacı var. Bu ağaçlar yaklaşık 5 yıllık ağaçlar. Bizler yıl boyunca bu ağaçlara gözümüz gibi bakıyoruz. Bugün tarlaya geldiğimde şok oldum. Ayılar ve domuzlar kiraz bahçemize büyük zarar vermiş. Çok üzüldük, kirazları yemelerinin yanı sıra ağaçları kırarak zarar vermeleri bizim için daha üzücü oldu. Bu ağaçlar 5 yılda anca kiraz veriyor. Bu yıl ilk hasadı alacaktık ama olmadı. 100 ağaçtan ancak bir poşet kiraz topladık" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı