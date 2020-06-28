Sabah sporunda buldukları baykuşları hayvanat bahçesine teslim ettiler Mersin'in Tarsus ilçesinde sabah sporu yapanlar buldukları baykuşu hayvan parkına teslim etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sabah sporu yapanlar buldukları baykuşu hayvan parkına teslim etti.

Tarsus Atatürk Parkında sabah sporu yapan Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın ile arkadaşları parkın köşesinde yerde baykuş yavrusunu gördüler.

3 yavruya alan Muhtar Aydın ve arkadaşları arabalarına binip 6 kilometre uzaklıkta bulunan Tarsus Hayvan Parkına geldiler. Burada yavru baykuşları Veterinere teslim eden Aydın, baykuşların park kalmaları halinde başka hayvanlara yem olabileceğini söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA