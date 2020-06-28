Sabah sporunda buldukları baykuşları hayvanat bahçesine teslim ettiler
Mersin'in Tarsus ilçesinde sabah sporu yapanlar buldukları baykuşu hayvan parkına teslim etti.
28.06.2020 12:58 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:36
Mersin'in Tarsus ilçesinde sabah sporu yapanlar buldukları baykuşu hayvan parkına teslim etti.
Tarsus Atatürk Parkında sabah sporu yapan Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın ile arkadaşları parkın köşesinde yerde baykuş yavrusunu gördüler.
3 yavruya alan Muhtar Aydın ve arkadaşları arabalarına binip 6 kilometre uzaklıkta bulunan Tarsus Hayvan Parkına geldiler. Burada yavru baykuşları Veterinere teslim eden Aydın, baykuşların park kalmaları halinde başka hayvanlara yem olabileceğini söyledi. - MERSİN
Kaynak: İHA