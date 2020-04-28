Sabah sporu korona dinlemedi
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Sabah sporu korona dinlemedi

- Sabah sporu korona dinlemedi Parklarda hayrete düşüren görüntüler Koronavirüs ile mücadele kapsamında yasaklara rağmen vatandaşların parklara akın edip sabah sporu yapması hayrete düşürdü.

Sabah sporu korona dinlemedi
28.04.2020 09:33 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:36

- Sabah sporu korona dinlemedi

Parklarda hayrete düşüren görüntüler

İSTANBUL - Koronavirüs ile mücadele kapsamında yasaklara rağmen vatandaşların parklara akın edip sabah sporu yapması hayrete düşürdü. Maske ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayan vatandaşlar toplu bir şekilde spor yaptı. Bir vatandaş, "spor salonları kapandı bizde kendimizi dışarıya attık" diye kendini savundu.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sahillerde, park ve bahçelerde yürüyüş ve spor yapmak yasaklandı. Beylikdüzü'nde bulunan bir parkta yaklaşık 30 kişi sabah sporu yaptığı görüldü. Zabıta ekiplerinin şerit ile kapattığı spor aletlerini de kullanan vatandaşlar yasağı umursamadan sporunu yaptılar. Kimi vatandaş koşu yaparken, kimi vatandaş ise aletleri kullanarak egzersiz yaptı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ve birçok vatandaşın maske kullanmadığı görüldü. 65 yaş üstü bir vatandaşın ise tüm yasaklara rağmen maskesiz bir şekilde spor yapması pes dedirtti.

"Spor salonları kapanınca kendimizi dışarı attık"

Arkadaşıyla beraber spor yapmayan gelen bir vatandaş, uzun süredir evde izole olduğunu ancak bunaldığını söyleyerek,"Hava almakta gerekiyor çok bunaldık evde oturmaktan. Bugün park kalabalık. İnsanlar haklı evde oturmaktan sıkıldık. Herkes elinden geldiğince mesafeye dikkat ediyor. Bizde spor yapmaya geldik spor yapmadan olmuyor" diye konuştu. Bir başka vatandaş ise, "Spor salonları kapanınca bizde kendimizi dışarıya attık. Evde kendimizi hapis gibi hissediyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması biter bitmez kendimizi sokaklara attık. Dört gözle yasakların bitmesini bekliyoruz" dedi.

Sabah sporu korona dinlemedi

Kaynak: İHA

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