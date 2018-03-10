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Sabah Rutinim | 2018

Bu videoda 2018 sabah rutinimi paylaştım. Sirius ve meditasyonla beraber artık güne daha zinde başlıyorum.

Bu videoda 2018 sabah rutinimi paylaştım. Sirius ve meditasyonla beraber artık güne daha zinde başlıyorum. Sizin güne daha enerjik, daha planlı ya da daha mutlu başlamanızı sağlayan özel şeyler var mı? Yorumlarda yazarsanız okumak isterim. Bu videoda benimle çalıştıkları için MAC Cosmetics'e çok teşekkür ederim. #FIXFAM #StudioFix

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