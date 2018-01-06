Sabah Pazarının Esnafı Mangalla Isınıyor

Kilis'te soğuk havalar nedeniyle dükkanlarını erken saatte açan sabah pazarı esnafı, mangala koydukları odunları yakararak ısınmaya çalışıyor.



Genelde ılıman bir ilkime sahip olan Kilis'te soğuklardan etkilenin, esnaflar, iş yerlerini erken saatte açıyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte iş yerlerini açmaya başlayan Sabah Pazarındaki esnaf, soğuktan etkilenmemek için mangalda yaktıkları ateşle ısınıyor.



Esnaflar, soğuk havada açmak zorunda kaldıkları iş yerlerine çok az sayıda müşteri geldiğini fakat buna rağmen kepenk açmak zorunda olduklarını ifade etti. - KİLİS