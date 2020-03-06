: Sabah namazında Mehmetçik için buluştular

06.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:04

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sabah namazında dua buluşması programı düzenledi.

İslahiye Müftülüğü tarafından Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde düzenlenen programda Mehmetçik için dualar okundu.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, namazın ardından İdlib şehitleri ile Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için eller semaya kaldırıldı.

Cami cemaati namazdan sonra İslahiye Şehitliğini ziyaret ederek, dua okudu.

Kaynak: AA

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