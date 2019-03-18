Sabah Namazına Gelenlere Kırık Buğday Çorbası İkramı

Bursa'da, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tarihi Ulu Cami'de sabah namazı sonrası vatandaşlara kırık buğday çorbası ikram edildi.

Kentte bir marketler zinciri, Çanakkale Savaşları'na katılarak şehit ve gazi olan Mehmetçikleri anmak için Ulu Cami önünde etkinlik düzenledi.

Camide namaz kılan vatandaşlara, Çanakkale'de Türk askerinin de tükettiği kırık buğday çorbası 3 bin kişilik hazırlanarak dağıtıldı.

Etkinliğe katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'de destan yazan tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

İşgal güçlerine karşı verilen mücadeleye dikkati çeken Aktaş, "O günler yokluk günleriydi, sıkıntılı günlerdi, gerçekten fedakarlık günleriydi. Bir asır sonra çok daha güzel imkanlara sahip olduk. Büyük bir mücadele ve gayretin sonucunda gerçekten dünyanın sayılı güçleri arasında yer aldık. Hem o günleri anlamak hem de bugünleri muhafaza edip ülkemizi daha iyi noktalara ileriye taşımak adına herkesin üzerine düşen görevi ziyadesiyle yerine getirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA