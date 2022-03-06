Sabah namazı sonrası çorbalar Melikgazi'den

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sabah namazı sonrasında Hunat Camisi'nin avlusuna kurulan stantta çorba ikram ettiklerini söyledi.

Cami çıkışı sonrası cemaat ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Dr. Palancıoğlu; "İl Müftümüz Yusuf Akkuş ve Melikgazi Müftümüz Sayın Ahat Taşcı ile Hunat Camisinde kurulan stantta sabah namazı sonrası cemaate ve vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramında bulunduk. Melikgazi Belediyesi olarak çeşitli vesileler ile toplumda birlik ve beraberliği pekiştirmek, paylaşmak ve yardımlaşma duygularını geliştirmek amacı ile bu gibi etkinlikler düzenliyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleşen hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Güler yüzü ve samimiyetiyle sabah sabah enerjimize enerji katan vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ