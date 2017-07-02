Sabah Namazı Sonrası Camide Hırsızlık Şüphesi

Kırşehir'de 5 camide saban nazı sonrası hırsızlık olduğu iddia edildi.



Alınan bilgiye göre Kırşehir merkezde bulunan Cacabey Camiine hırsızlık amaçlı giren kişiler polis tarafından aranıyor. Cami görevlisinin Müftülüğü araması sonrası ortaya çıkan olay da polis cami de parmak izi araması yaptı.



İl Müftüsü Osman Arslan ise yaşanan hırsızlık girişimi ile ilgili camii görevlisinin kendisini aradığı ve polisin de camide inceleme yaptığını belirtti.



Merkezde bulunan camilerde polis inceleme yaparken kamera kayıtlarını da kontrol ediyor. - KIRŞEHİR