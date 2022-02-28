Sabah namazı buluşmaları 44 Evler Cami'nde devam etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sabah namazı buluşmaları 44 Evler Cami'nde devam etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sabah namazı buluşmaları 44 Evler Cami'nde devam etti

Derince İlçe Müftülüğü ve Derince Belediyesi işbirliğince düzenlenen sabah namaz buluşmaları, Sırrıpaşa Mahallesi'nde bulunan 44 Evler Cami'nde devam etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Derince İlçe Müftülüğü ve Derince Belediyesi işbirliğince düzenlenen sabah namaz buluşmaları, Sırrıpaşa Mahallesi'nde bulunan 44 Evler Cami'nde devam etti.

Derince İlçe Müftülüğü ve Derince Belediyesi işbirliğince düzenlenen sabah namazı buluşmaları sürüyor. Her hafta farklı bir camide gerçekleşen sabah namazı buluşmalarının adresi bu kez Sırrıpaşa Mahallesi'nde bulunan 44 Evler Cami oldu. Programa, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de katıldı. Kılınan sabah namazının ardından sohbetler ve dualar ile devam eden programda, vatandaşların talep ve önerileri de dinlendi. - KOCAELİ

Sabah namazı buluşmaları 44 Evler Cami'nde devam etti

Sabah namazı buluşmaları 44 Evler Cami'nde devam etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hisarcık, Derince, Namaz, Cami, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title