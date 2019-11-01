Sabah Müze'de ders vardı
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) İzmir'e kalıcı bir armağan olarak sunduğu MÜZİKSEV, 31 Ekim 2019 Perşembe günü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi birinci sınıf öğrencilerini ağırladı.
33 öğrenci Tasarıma Giriş dersleri kapsamında, müzik aletleri ile soyutlama ödevleri için sabah derslerini MÜZİKSEV'de yaptılar.
Müzik aletlerini analiz edip, formlarını çizen öğrenciler, üç boyutlu algılama, eskiz tekniklerini ve tasarım becerilerini geliştirdiler. Dersin yöneticisi 13 öğretim elemanı; enstürman zenginliği, sergileme biçimleri, çalgı yapımını gözlenebilmesi ve öğrencilerin kentteki müzeler ile temasını sağlamak amacı ile MÜZİKSEV'i tercih ettiklerini söylediler.