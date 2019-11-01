Sabah Müze'de ders vardı

01.11.2019 08:46

33 öğrenci Tasarıma Giriş dersleri kapsamında, müzik aletleri ile soyutlama ödevleri için sabah derslerini MÜZİKSEV'de yaptılar.

Müzik aletlerini analiz edip, formlarını çizen öğrenciler, üç boyutlu algılama, eskiz tekniklerini ve tasarım becerilerini geliştirdiler. Dersin yöneticisi 13 öğretim elemanı; enstürman zenginliği, sergileme biçimleri, çalgı yapımını gözlenebilmesi ve öğrencilerin kentteki müzeler ile temasını sağlamak amacı ile MÜZİKSEV'i tercih ettiklerini söylediler.

Kaynak: Bültenler