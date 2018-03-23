Sabah Kalktılar Toz Yağmuruyla Karşılaştılar

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde araçların üzerine adeta çamur yağdı.

Sabah saatlerinde vatandaşlar araçlarına binerken gördükleri toz yağmuru karşısında şaşkına döndü. Araç sahipleri soluğu yıkamacılarda aldı. Sabahın erken saatlerinde araçlarının üzerine yağan çamurla karşılaşan vatandaşlar, toz yağmurunun sebebinin araştırılması gerektiğini belirtti.

Yağan çamur ise en çok oto yıkamacıların işine geldi. Oto yıkamacıların önünde kuyruk oluştu. - DÜZCE