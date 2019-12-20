Sabah kaçtılar, akşam yakalandılar
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Sabah kaçtılar, akşam yakalandılar

Mersin'in Anamur Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan kaçan 2 mahkum, Bozyazı ilçesinde yakalandı.

20.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:33
Sabah kaçtılar, akşam yakalandılar

Mersin'in Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan kaçan 2 mahkum, ilçesinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, dün saatlerinde Anamur T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden F.K. (26) ve B.T. (28) isimli mahkumlar, Bozyazı'ya kaçtı. Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çubukkoyağı Mahallesi'nde yaptıkları uygulamalarda, 2 kişinden şüphelenerek durdurdu. Kimlik sorguları yapılırken kaçmaya başlayan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların yapılan incelemelerinde uyuşturucu madde kullanmak ve fuhuş suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları olduğu ve Anamur Cezaevinden kaçtıkları belirlendi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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