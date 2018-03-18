Sabah İş, Akşam Hücre! Ultra Lüks Bir Kayak Merkezi Değil, Dünyanın En Modern Hapishanesi
Grönland'da inşa edilen ve 2019'da hizmete girecek olan hapishane, oldukça lüks tasarımıyla modern bir tatil köyünü andırıyor.
Grönland'da inşa edilen hapishane, ultra modern bir kayak merkezine benziyor. Ny Anstalt isimli hapishane görenleri hayrete düşürüyor.
GÜNDÜZ İŞE GİDİYORLAR
86.000 metrekarelik komplekste 40 kapalı hücre, 36 açık mahkum bulunuyor. Açık kısımda kalan mahkumlar gündüz şehre iniyor, işe gidip para kazanıyor, akşamları ise hapishaneye geri dönebilecek.
TASARIM YARIŞMASI DÜZENLENDİ
Hapishanenin tasarlanması için yarışma düzenlendi. Ny Anstalt, ülkenin başkenti Nuuk'ta bulunuyor ve 2019'da açılacak.
KAPALI HÜCRELER 130 METREKARE
Ultra lüks hapishanenin amacının, daha insancıl cezaevlerindeki mahkumların topluma geri döndüklerinde tecrit edilmiş olmamaları olarak açıklandı. Kapalı hücrelerin 130 metrekare olduğu hapishanede mahkumlar için ortamı daha az travmatik hale getirmek amacıyla bolca cam kullanıldı.
SOSYALLEŞME ALANLARI VAR
Ny Anstalt içinde, mahkumlar için sosyalleşmek için ortak alanlar ve mutfaklar var. Ayrıca kompleksin içinde bir spor merkezi, bir kütüphane ve bir kilise var.
MANZARASI HARİKA
Hapishanenin mimarı Thomas Ruus Christensen, Ny Anstalt için şöyle konuştu: "Hapishaneden kaçamazsınız çünkü etrafı büyük bir duvarla çevrili ancak manzaraya bakıp aklınızı kaçabilirsiniz"
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Gurbetci ben oyle birsey gormedim almanya luks hapissane bence destekli atma ok oyle yerler cok nadir var isterse luks olsun allah kimseyi dusurmesin insan adini duyunca urperiyor benceCevap Yaz Yayından Kaldır
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almanya gelsenkirchende de var benim oldgum sehirde admalr lüx otel gibim yaptilar dunya para harcadilarCevap Yaz Yayından Kaldır