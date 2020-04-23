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Koronavirüs, Bursa, Sabah, Ekonomi, Haber

Sabah "esnaf destek paketine" başvuran işletmeci akşama kredisini kullandı

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki nakit ihtiyacını karşılamak için Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank tarafından sağlanan esnaf destek paketine sabah başvuru yapan işletme sahibi Nurettin Özbağkıran, akşam kredisini kullandı.

23.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:21
Sabah

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki nakit ihtiyacını karşılamak için Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank tarafından sağlanan esnaf destek paketine sabah başvuru yapan işletme sahibi Nurettin Özbağkıran, akşam kredisini kullandı.

Kovid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank'ın sunduğu paket, küçük işletmelere üretimlerini sürdürme imkanı veriyor.

Halkbank, işverenden çalışana, esnaftan emekliye birçok kesim için düzenlemeler içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlar için "Esnaf Destek Paketi", "İşletme Kredisi" ve "Paraf Esnaf Kart" paketlerini hayata geçirdi.

Bursa'da 30 yıldır ticaretle uğraşan ve son 11 yıldır da Osmangazi ilçesinde medikal sektöründe faaliyet gösteren iş yeri sahibi Nurettin Özbağkıran, aldığı destek sayesinde 6 çalışanıyla faaliyetine devam ediyor.

"İşçi çıkarmadan çalışmaya devam ediyoruz"

Özbağkıran, AA muhabirine, medikal sektörünün daha çok perakende kısmında çalıştığını ancak son 8 aydır hastanelere toptan malzeme vermeye başladığını söyledi.

Koronavirüs salgını sürecinde maske, dezenfektan gibi ürünlere talebin çok fazla olduğunu dile getiren Özbağkıran, medikal ürünlerin perakende satışının durma noktasına geldiğini, maske, dezenfektan gibi malzemelerle işlerini tolere etmeye çalıştıklarını anlattı.

Özbağkıran, bu açıdan diğer sektörlerden biraz daha iyi konumda olduklarını vurgulayarak, "Bu süreçte nakit akışı biraz zor. Sadece bizim sektörümüzün ayakta olması bizim ayakta kalmamıza yetmiyor. Piyasada nakit olmayınca dengeler bozuluyor. Koronavirüs salgını ekonomik anlamda Türkiye'yi etkiledi. Biz de bu süreçte etkilendik, etkilenmemek mümkün değil ama diğer sektörlere göre daha az etkilendik diyebilirim. Çok şükür işimizin başındayız. İşçi çıkarmadan çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Sabah başvurdum, akşama 25 bin liralık kredimi verdiler"

Özbağkıran, bu süreçte devletin esnafı ayakta tutmak için ekonomik paketler açıkladığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Dünyanın ekonomik krize girdiği bir dönemde ülkemizin bu kadar hızlı reaksiyon gösterip de devletin bu kadar kolay ekonomik paketler açıklayabileceğini, finansmana bu kadar kolay ulaşabileceğimizi tahmin etmiyorduk açıkçası. En azından biraz zaman geçtikten sonra paketler açıklanır diye bekliyorduk. Ben bir günde esnaf paketinden faydalandım. Böyle bir şeyi ilk defa yaşadım. Sabah başvurdum, akşama 25 bin liralık kredimi verdiler. İlk 6 ay da geri ödemesi yok. Esnaf kartımı da bugün teslim alacağım. 30 yıldır ticaretle uğraşıyorum, bu durum benim için şaşırtıcı oldu diyebilirim. Çünkü diğer ekonomik krizleri de yaşadım. Böylesine kolay krediye ulaşabildiğim hiçbir zaman olmadı. Adres değişikliğinde, kredi kartı başvurusunda bile en az bir gün süre geçiyor. Buna katkısı olan devletimize çok teşekkür ediyoruz. Devletimiz bizim arkamızda. Bu işe vesile olanlardan Allah razı olsun. Millet ve devlet el ele dedikleri bu olsa gerek."

"Devlet bankası bizim arkamızda oldu"

Kredi başvurusunda kefil veya herhangi bir evrak da istenmediğini dile getiren Özbağkıran, "Ne kefil ne de teminat sordular. Hiçbir şey sormadan paramızı verdiler. Normal bir süreçte bunların olması belki uygun olmayabilir. Sonuçta ticaret yapıyoruz ama bu süreç de normal bir süreç değil. Hepimizin taşın altına elini koyması lazım. Maalesef bazı özel bankalar hiçbir şekilde yardımcı olmuyorlar. Özel bankaların parmaklarını oynattıklarını görmedim. Devlet bankası sağ olsun bizim arkamızda oldu. Aldığımız nakit aslında çok büyük bir para değil ama biz de bir güven oluşturdu. Devlet var ve ayakta. Devlet olduğu müddetçe bu millet de olacak güvencesi oldu bizde." diye konuştu.

Kaynak: AA

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